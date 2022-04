Jak je možné, že fotbalista, který trénuje s teplickým áčkem a hraje pravidelně třetí ligu, ve volném čase dře v obchodu?

„Po maturitě jsem byl chvíli bez práce. Po nějakých třech čtyřech měsících jsem si našel tohle. S přítelkyní jsme začali bydlet brzy spolu. Na dnešní poměry to bylo celkem brzy, mně bylo nějakých devatenáct, jí osmnáct, také začala pracovat. Je to pro mě nejlepší řešení, bydlím blízko práce i stadionu, pěšky je to kousek. Smlouva, kterou mám v béčku, by nám nestačila,“ vysvětluje Vobecký.

Zpověď: Už hrál ligu za Teplice, na živobytí si ale dál vydělává v Kauflandu

Není výjimkou, když k němu na kasu přijdou spoluhráči. „Dopředu mi hlásí, že si přijdou nakoupit. Když jsem ráno na kase, tak tam jsou kluci z áčka, kteří si jdou něco koupit před tréninkem. Ptám se jich, jestli mají věrnostní kartičku, lákám je na slevy,“ zubí se 23letý fotbalista.

Mimochodem, fotografování v obchodě muselo projít schvalovacím kolečkem v Praze.