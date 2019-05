„Jsme moc rádi, že na Slavii ztrácíme jen dva body. Blíží se konec sezony a tohle je vlastně zápas o titul. Dobré je, že to máme ve svých rukou. Pokud vyhrajeme, půjdeme v tabulce před Slavii. Na utkání se moc těším,“ svěřuje se záložník Viktorie Plzeň Patrik Hrošovský.

To z mužstev, které zápas zvládne, udělá velký krok k titulu. „Pravda je, že je to velmi důležité utkání. Neřekl bych ale, že bude rozhodující. Potom ještě musí každé z mužstev sehrát tři těžké zápasy. Ve hře bude devět bodů a stát se může cokoliv,“ míní Hrošovský.

Viktorii se v posledních letech v Edenu nedaří. Tým se ale dokáže v klíčových zápasech semknout a uspět. Příkladem může být podzimní utkání Viktorie ve skupině Ligy mistrů v Moskvě proti CSKA, díky kterému zůstala Viktoria v boji o postupové třetí místo ve skupině, a nakonec si účast v jarní části Evropské ligy vybojovala.

„Tyto zkušenosti nepřijdou ze dne na den, získáváte je léty. A teď nám mohou pomoci, i když víme, že poslední zápasy nám nevycházejí tak, jak bychom si přáli. Je však na čase nepříznivou bilanci v Edenu zlomit,“ říká slovenský reprezentant.

Co podle něj může nedělní zápas rozhodnout? „Bude to taktická bitva, kterou může rozhodnou větší agresivita, aktivita. Především je to ale o hlavě,“ dodává Patrik Hrošovský.