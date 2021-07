„Slavii přeji, ať udělá úspěch v lize i v Evropě, ale ve Zlíně ať se potrápí,“ usmívá se jedna z letních posil Fastavu.

Bývalého hráče Jablonce a Ostravy letos ve FORTUNA:LIZE čeká pikantní start. V úvodních dvou kolech se totiž postaví týmům, kde prožil větší část kariéry. „Vyšlo to hezky,“ culí se.

I když ho Slavia vychovala, city půjdu zase stranou. Navíc, už je to dlouho, co tam působil. Ze současných hráčů vlastně ani nikoho nezná. Žádný kamarád už v týmu šampiona nepůsobí, všichni jsou pryč. „Musel bych zapátrat v paměti, ale naposledy tam snad byl Škoďák (Milan Škoda – pozn. red.). Tým je úplně jiný, všechno se tam změnilo,“ říká.

I tak se ale žhavý letní souboj s Pražany těší. „Je dobře, že příprava nebyla tak dlouhá, trvala jenom měsíc,“ uvedl.

„Samozřejmě to bude těžké, na druhé straně soupeř odehrál jediný přípravný zápas. Pro nás může být výhoda, že nebude tak sehraný. Možná je taky dobře, že je máme hned na začátku a ne v době, kdy už budou sehraní,“ přemítá.

I tak ale Hrubý čeká těžkou šichtu. Vždyť sešívaní celý minulý rok neprohráli a táhnou s sebou rekordní šňůru 45 zápasů bez porážky.

„Ale teď mohou mít nějaké problémy, kluci po mistrovství Evropy mohou být unavení, ale furt je tam třicet kvalitních hráčů. Je jedno, kdo proti nám nastoupí. Nebude to jednoduché, ale pokusíme se to zvládnout,“ slibuje.

Hlavní je vyvarovat se zbytečných chyb, neinkasovat hned v úvodu. „Čím déle to udržíme, máme větší šanci uhrát nějaký dobrý výsledek,“ tuší.

Právě na Hrubého, který si v minulosti zahrál i za národní tým, když na turnaji v Kataru nastoupil proti Islandu i proti domácímu výběru, budou Zlíňané spoléhat. Technický záložník by měl táhnout ofenzivu Fastavu, připravovat šance, dávat góly.

„Samozřejmě chci co nejvíc pomoct mužstvu nejen výkony, ale i čísly. Snad se mi bude dařit,“ doufá.

Ve Zlíně odmítají roli outsidera, v tabulce chtějí výš. „Máme vyšší cíle než tady byly v minulých sezonách. Kádr máme slušný, je tady dost kvalitních hráčů na to, abychom se porvali o co nejvyšší příčky. Bude však záležet jen na nás, co předvedeme na hřišti,“ ví dobře.

Pomoct ševcům v letošní premiéře mohou i fanoušci. I když třeba Slavia i na Moravě spoustu příznivců a v Baťově městě budou mít taky podporu, větší část Letné požene domácí borce.

Zápas by měl být vyprodaný, do hlediště smí za zpřísněných hygienických podmínek pět tisíc fanoušků. „Je to super. Konečně se rozbíhá. Snad nepřijde nějaká třetí vlna, už to bude v pohodě a veškerý sport půjde nahoru,“ přeje si.

Hrubý nyní kromě fotbalu řeší hlavně bydlení. Zatím je na východě republiky bez rodiny, kterou nechal v Praze, sám žije na hotelu a shání nové zázemí.

„Ve Zlíně je toho fakt málo. Malá nabídka, velká poptávka,“ zoufá si otec dvouleté dcerky.