Hušbauer už na jaře hostoval v Dynamu Drážďany, s nímž sestoupil z druhé německé ligy. V Edenu měl smlouvu ještě do příštího léta, ale Slavii opouští už nyní a přestoupí do zahraničí. Mělo by jít o celek z Kypru.

"Je to nová výzva, další motivace. Těším se moc. Doufám, že už mi taky do třetice konečně vyjde to zahraniční angažmá, protože u prvních dvou to tak nebylo. Na to se těším," uvedl Hušbauer, který vedle Drážďan působil v zahraničí také v italském Cagliari.

"Uvidíme, co to přinese. Nevím ani, co čekat. Spíše se prostě jen těším na něco nového. V pátek odlétám a hned bych se měl připojit ke svému novému týmu na soustředění," dodal Hušbauer.

Třicetiletý středopolař, který se v sezoně 2013/14 stal ještě v dresu konkurenční Sparty nejlepším ligovým střelcem, přišel do Slavie v prosinci 2015. S červenobílými si připsal tři tituly, i když na tom letošním se podílel pouze na podzim. S Pražany si také zahrál Ligu mistrů.

Slavia nominovala na kondiční soustředění v rakouském Aigenu 27 hráčů do pole a čtyři gólmany, někteří se ale přidají později. Až o víkendu se připojí po krátkém kempu reprezentační jednadvacítky trojice mladíků brankář Jakub Markovič, David Zima a Patrik Hellebrand, později přicestuje také rekonvalescent Peter Olayinka. Další uzdravující se hráč David Hovorka už je naopak s týmem.

Na startu kempu nechyběly první dvě letní posily Slavie Ondřej Karafiát a Jan Kuchta. Trenér Jindřich Trpišovský vzal na soustředění i čtveřici mladíků - brankáře Matyáše Vágnera, Jakuba Zeronika, Alexe Bártu a Tomáše Riga.

K týmu se připojilo také několik navrátilců z hostování - Mick van Buren, Jan Sýkora, Jaroslav Zelený a Jakub Hromada. Hostování skončilo i Alexandruovi Balutovi, jenž se ale s Pražany momentálně nepřipravuje. Podobně jsou na tom Jakub Jugas a Jan Matoušek, kteří by na podzim znovu měli hostovat v jiném celku. Hostování ve Slavii skončilo Mohamedu Tijanimu, Pražané však jednají s Jihlavou o jeho dalším působení.

Červenobílí budou na kondičním kempu do začátku srpna. Od 4. srpna je pak čeká znovu v Rakousku herní soustředění se čtyřmi přípravnými zápasy.