Všechno tak na sebe vzal osmnáctiletý sparťanský diamant Adam Hložek. Třemi góly a přihrávkou na Plavšičovo trefou byl hlavní postavu výhry 4:2.

"Samozřejmě jsem si to užil, i když to byla práce celého týmu. Dostal jsem to dvakrát vlastně do prázdné branky, jednou od Dočkyho podruhé od Wiesyho. Ten třetí gól jsem pak jen uklízel na zadní tyč. Jsem spokojený, užívám si to," neskrýval po zápase nadšení.

A spokojený byl po dlouhé době a nepovedených výsledcích i trenér Pavel Vrba. "V minulých zápasech měl také spoustu šancí, ale bohužel se mu nedařilo střeleckou smůlu protrhnout. Tentokrát byl výjimečný, dal tři góly a myslím, že i on si zápas užil. Takhle by si ho měl užívat častěji," chválil svého mladého svěřence Pavel Vrba.

"Je důležité, aby fotbal bavil lidi. A to se povedlo. Jsem nespokojený s tím, že jsme dostali dva góly a že Opava měla ještě jednu gólovou příležitost. Na druhou stranu, my jsme dali čtyři góly a měli jsme další příležitosti. Z trenérského pohledu tam určitě nějaké chyby najdu. Určitě je ale lepší vyhrát 4:2 než 0:0," poznamenal k průběhu utkání.

Kritika fanoušků

Kanonýr Hložek měl radost především z toho, že zavřel ústa všem kritickým fanouškům, kterým se nelíbilo, že se Hložek nedostal po zranění do předchozí formy. "Snažil jsem se to nevnímat, i když na sociálních sítích to člověk vidí. Snažil jsem se ale od toho oprostit a co nejvíc pracovat na tréninku a v zápasech. Věděl jsem, že se mi to vrátí a taky se to dneska potvrdilo," řekl.

Sparta je v tabulce třetí a nadále se drží o bod za Jabloncem. "Máme za sebou šílené tři týdny, kdy jsme hráli sedm zápasů za sebou. Už jsem říkal několikrát, že je pro mě ideální, když se hraje zápas, tři dny, zápas. Ale ne zápas, dva dny, zápas. Myslím si, že se to i projevilo s Pardubicemi. V druhém poločase jsme nebyli tak aktivní jako v prvním poločase. Hektické tři týdny tedy máme za sebou. Musíme se zase připravit na podobný scénář v závěru sezony. Teď budeme mít trochu volna a je dobře, že do něj půjdeme po dobrém výsledku. Doufám, že budeme správně připravení na závěr, který pro nás bude hodně náročný," dodal Pavel Vrba.

Sparta Praha - SFC Opava 4:2 (2:0)



Branky: 16., 53. a 74. Hložek, 26. Plavšič - 62. Žídek, 82. Helešic. Rozhodčí: Petřík - Vodrážka, Novák - Berka (video). ŽK: Wiesner, Dočkal, Nita - Nešický, Žídek, Smola.



Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Čelůstka, Hancko - Wiesner (66. Karlsson), Pavelka, Dočkal, Karabec (83. Trávník), Plavšič (78. Minčev) - Hložek (78. Novotný). Trenér: Vrba.



Opava: Digaňa - Harazim, Didiba, Hnaníček, Žídek - Večerka, Řezníček (71. Helešic) - Mondek (71. Rataj), Nešický (59. Hellebrand), Kania (59. Holík) - Juřena (59. Smola). Trenér: Skácel.