Ševci zvítězili nad Opavou po sedmé za sebou, sobotní triumf dodal Fastavu kuráž i sebevědomí do zbývajících čtyři soubojů. Do sestavy Fastavu se po jednozápasovém trestu vrátil Hlinka, stoper Bačo tak zůstal stejně jako kapitán Jiráček pouze mezi náhradníky. Na lavičce začal také někdejší zlínský útočník Železník, který se stejně jako Hnaníček vrátil na Letnou poprvé po svém konci v zimě.

Ševci měli famózní vstup do utkání, které se hrálo za vytrvalého deště a na těžkém podmáčeném trávníku. Domácí Conde už ve 2. minutě zachytili nedůrazný odkop Hnaníčka. Janetzký pláchl hostující obraně, předložil míč nabíhajícímu Džafićovi, jenž balon zblízka uklidil do sítě a poslal Fastav do bleskového vedení.

Slezané mohli rychle srovnat, ale gólovou hlavičku Řezníčka po rohu skvěle zneškodnil gólman Dostál, který pak parádně nohou sebral dorážku Součkovi. Dál se hrálo ve svižném tempu. Hlavičku Janetzkého po Bartošákově centru vytěsnil pozorný Fendrich. Opavský gólman pak bývalého spoluhráče zastavil i v další šanci.

Výborně hrající ševci se i nadále tlačili do zakončení. Ránu Matejova ještě s námahou vyrazil opavský brankář, ale po úniku slovenského krajního beka ve 30. minutě už podruhé inkasoval. Domácí obránce nekompromisně potrestal chybu hostujícího týmu , sólo od poloviny hřiště zakončil přesně. Slezané v závěru první půle přišli o zraněného Schaffartzika, víc je však bolel nepříznivý stav 0:2.

Hosty vrátil do hry Řezníček, který těsně před přestávkou po Helešicově centru pohotovou dorážkou snížil.

Druhá půle už byla oboustranně opatrnější. Ševci se zatáhli a čekali na chybu soupeře, který se rval o vyrovnání. Dordič po hodině hry ovšem neuspěl, a tak přišel na druhé straně trest.

Džafić v 63. minutě posadil míč na hlavu útočníka Poznara a nejlepší střelec Fastavu v sezoně zvýšil na 3:1.

Hostující trenéři Skácel s Kováčem se snažili mužstvo nakopnout trojitým střídáním, Zlíňané už ale vedení nepustili. Domácí své vedení naopak mohli ještě navýšit, ale žádné přečíslení ani brejk do otevřené obrany soupeře nedotáhli. Na druhé straně v zakončení neuspěli Žídek s Železníkem, kontaktní gól nedal ani Juřena.

Ševci zvítězili 3:1 a Karviné na barážové čtrnácté pozici utekli na čtyři body. Další zápas ve skupině o záchranu sehrají fotbalisté Zlína už v úterý, kdy doma na Letné přivítají Příbram.

FC Fastav Zlín - SFC Opava 3:1 (2:1)

Branky: 2. Džafić, 30. Matejov, 63. Poznar – 45. Řezníček. Rozhodčí: Hrubeš – Koval, Vitner (Denev) | VAR: Zelinka | AVAR: Paták. Žluté karty: Helešic, Hrabina, Harazim (oba Opava). Diváci: 1300 (omezený počet)

Zlín: Dostál – Matejov (90. Cedidla), Simerský, Buchta, Bartošák (62. Jiráček) – Džafić, Hlinka, Conde, Čanturišvili (62. Fantiš) – Janetzký (78. Jawo), Poznar (90. Bačo). Trenér: Páník.

Opava: Fendrich – Hrabina, Hnaníček, Schaffartzik (37. Harazim), Žídek, Helešic – Souček, Jursa (68. Texl), Řezníček (68. Železník) - Dordič (68. Mondek) – Juřena. Trenér: Kováč.