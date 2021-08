Už v šesté minutě mohla jít Sigma do vedení, ale zakončení hlavou při rybičce Matouška reflexivně vyrazil brankář Vorel, který kryl i následnou střelu z voleje Zmrzlého.

Naopak v deváté minutě se ze své první šance prosadili hosté. Hodně aktivní útočník Bassey, který dělal olomouckým stoperům problémy se dostal do zakončení přes Poulola po dlouhém autu Martina Sladkého a prostřelil Macíka.

Na domácí straně byl nebezpečný Matoušek, který pálil po individuální akci v jedenácté minutě pouze do míst, kde byl připravený brankář Vorel. O dvě minuty později šli po podklouznutí Chvátala hosté sami na Macíka, který ale Brandnera vychytal.

V jednadvacáté minutě Matoušek pálil na zadní a Hála vleže ve skluzu z čáry přestřelil, ani on sám asi nevěděl, jak to dokázal. Následně se dostal do úniku po nepřesné přihrávce Růska Bassey, Macík jej v nájezdu ustál a pokus vyrazil.

Hodně aktivní Matoušek střílel osm minut před přestávkou z hranice vápna a jeho střela na zadní šla jen těsně nad. Čtyři minuty před přestávkou přišel po ztrátě Sedláka nádherný pas Basseye na Mihálika, který šel do kličky a nečekanou přihrávkou za sebe vyřadil ze hry Macíka a před Čavošem už byla odkrytá brána, 0:2.

Bassey mohl při poslední akci úvodní půle definitivně rozhodnout, ale v samostatném úniku pálil mimo.

Do druhého poločasu provedl kouč Jílek hned trojí střídání a změnil rozestavení z 4-2-3-1 na 3-5-2. Daněk do zápasu vletěl dobře a po šesti minutách střílel z dobré pozice.

Po nepřesvědčivém výkonu v první půli se prosadil navrátilec Václav Jemelka. Po centru Vepřeka zavíral zadní tyč Juraj Chvátal a hlavou jej vrátil před bránu, kde olomoucký stoper ve skluzu dostal míč do sítě. Chvátal tak asistoval na čtvrtý gól Sigmy v řadě.

Rázem však naděje Sigmy na bodový zisk opět snížil střídající Tolno, když se Hanáci vraceli pomalu a po centru z pravé strany byl osamocený na zadní tyči.

V pětašedesáté minutě Hála po krásném přenesení hry trefil břevno, Vaněček následně sice trefil odkrytou bránu, ale jeho střela neměla razanci a brankář Vorel se stačil vrátit a pokus vykopnout.

Od třetího inkasovaného gólu to vypadalo, že olomoučtí už ztrácí naději, ale čtvrt hodiny před koncem odpískal rozhodčí Černý pokutový kop po faulu na Pabla Gonzáleze. Sám faulovaný už si stavěl míč, ale po dlouhé diskuzi s videorozhodčím se hlavní arbitr šel podívat na obrazovku a penaltu odvolal.

Bassey dostal jedenáct minut před koncem spoustu prostoru míč si zpracoval a jeho pokus nohou vykopl na brankové čáře Macík.

Naděje pro Sigmu ožila tři minuty před koncem. Po pěkném průniku Růska, který podle řeči těla už mlel z posledního, a následném přízemním centru se obtočil kolem bránícího hráče Pavel Zifčák a ranou po zemi dostal míč do sítě.

Kvůli častým prostojům sudí přidal šest minut a v sedmé nastavené propukla v domácím táboře obrovská radost. Brankář Macík se vydal na rohový kop a zůstal ve vápně soupeře i po něm, podstoupil důležitý souboj, po němž se míč odrazil k Poulolovi, který srovnal.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice 3:3 (0:2)

Branky: 53. Jemelka, 87. Zifčák, 90+7 Poulolo - 9. Bassey, 41. Čavoš, 61. Tolno.

Rozhodčí: Černý – Kotík, Váňa. ŽK: Jemelka, Hála, Poulolo, Chvátal, Jílek - Talovierov, Valenta. Diváci: 2619.

Olomouc: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (46. Vepřek) – Breite, Sedlák (46. Vaněček) – Hála (66. Šíp), Matoušek (46. Daněk), Pablo – Růsek. Trenér: Václav Jílek.

Č. Budějovice: Vorel – Králik, Talovierov, P. Novák, Sladký (83. Čolič) – Javorek (55. Valenta), Čavoš, Mihálik (55. Tolno), Hora (71. Škoda) – Brandner (83. Vais), Bassey. Trenér: David Horejš.