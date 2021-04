„Vstup se nám povedl, dostali jsme se z penalty do vedení a přidali další góly. Hráče musím, až na pasáž ve druhé půli, pochválit. Měli jsme to pod kontrolou,“ hodnotil střetnutí jablonecký trenér Petr Rada.

Jedenáctou trefu v sezoně dal už v čase 8:44 z penalty Schranz, o chvilku později přidal po šesti zápasech druhý gól střetnutí a svůj šestý v sezoně útočník Doležal. „Jsem rád, že jsem to dal, ale měl jsem další šance. Snad jsem si nechal ty góly na další zápasy,“ uvedl Martin Doležal a první poločas označil za skvělý. Konečný stav ještě ještě před přestávkou pečetil šikovný Pleštil.

„Rozhodla čtvrthodina, za dvacet minut bylo jasno. Teď už chápu svého předchůdce, špatnou sérii a někdy katastrofální výkony… Klíčový byl přístup, rychlá penalta, dva góly do prázdné brány. Takový výletnický výkon. Ve druhém poločase jsme byli pohyblivější, ale to už soupeř polevil, bylo rozhodnuto a už o nic nešlo,“ uvedl Jozef Weber, kouč pražených, jenž dříve působil jako hráč i trenér právě na severu Čech.

„Nevím, co jsme si mysleli, byli jsme všude pozdě a soupeř nás potrestal. To, co jsme tři zápasy budovali ,jsme tady za jeden poločas hodili do koše,“ přidal zklamaný karvinský stoper Martin Šindelář s tím, že porážka mohla nakonec být i vyšší…

FORTUNA:LIGA, 28. kolo:

Jablonec - Karviná 3:0 (3:0)

Branky: 9. Schranz z pen., 21. Doležal, 41. Pleštil. Rozhodčí: O. Lerch - Novák, Bureš. ŽK: Santos, Herc (oba K). Bez diváků:

FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, V. Kubista, Zelený, Podaný – Pleštil (69. Smejkal), Považanec (86. Chramosta), Kratochvíl (80. Hübschman) Jovović – Doležal (80. Hrubý), Schranz.

MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, Šindelář, Santos, Mazáň – Qose (31. Ostrák), S. Dramé (31. Smrž) – Čmelík, Herc, Bartošák (86. Jursa) – Papadopulos (67. Haša).