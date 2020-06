VLASTIMIL NOVOTNÝ

Plzeňští fotbalisté boj o první příčku nevzdávají. V úvodním kole nadstavby ve skupině o titul porazili Jablonec 2:0 a na vedoucí Slavii, s níž hrají už ve středu, dál ztrácejí šest bodů. Proti Jablonci se po rohu prosadil útočník Chorý, v 70. minutě body stvrdil Čermák.

Pro Plzeň to nebyl snadný zápas, Jablonec se štiplavými křídly Matouškem a Sýkorou, kmenovými hráči Slavie, pořádně zlobil.

Těsně před druhým gólem právě Matoušek táhl nebezpečný brejk, ale před pokutovým územím ho zabrzdil, domácí se stihli vrátit a do brejku běželi oni. Akci pohotovou střelou z otočky zakončil Čermák.ONLINE



Už záčátek lepší pro domácí

První gól dal Chorý, který v základní sestavě nahradil Beauguela. Naběhl si na Čermákův centr z rohu, u bližší tyče se dostal přes bránícího Doležala a hlavou míč umístil na vzdálenější tyč.

Jablonečtí se cítili poškozeni, protože když Plechatý srazil prudkou přihrávku na roh, ve skluzu ho zasáhl Čermák, ale sudí Julínek faul neviděl. V tomto případě nemohl zasáhnout videoasistent, protože prodle mezinárodního protokolu tyto situace řešit nesmí.

„Góly jsme si dali sami. Na standardky jsme se připravovali a stejně z ní dostaneme gól. Já mám sice jen 170 centimetrů, ale kdybych Chorého hlídal já, tak gól nedal,“ zlobil se jablonecký trenér Petr Rada. „Před druhou brankou jsme pokazili rozehrávku.“

Trenér Plzně změnil sestavu

Plzeňští se před zápasem museli vypořádat s první porážkou jara, v týdnu podlehli v semifinále poháru na Spartě. Trenér Guľa udělal pár změn, vedle Beauguela zůstal na lavičce i Limberský či Pernica.

Pokud chce Plzeň udržet naději na první příčku, musí ve středu na Slavii vyhrát. Když se jí to povede, bude ztrácet tři body a do konce budou chybět tři kola. V nich by Slavia musela ještě dvakrát zaváhat, aby ji Plzeň mohla předstihnout.

A sama nesmí už vůbec zaváhat. Proti Jablonci to nebyl úplně přesvědčivý výkon, byť zápas zvládla celkem mazácky. I proto, že hosté několik nadějných brejků sami pokazili.

Trenér Rada litoval

„Mrzí mě, že jsme soupeři dva góly nabídli. Hráli jsme dobře, chvílemi byli lepší, ale bohužel jsme prohráli 0:2,“ litoval jablonecký trenér Petr Rada a litoval zaváhání při standardní situaci.

FORTUNA:LIGA, 1 . kolo nadstavby o titul:

PLZEŇ – JABLONEC 2:0 (1:0) Branky: 19. Chorý, 71. Al. Čermák. Rozhodčí: Julínek – Dobrovolný, Myška. ŽK: Beauguel – Kratochvíl, Hämäläinen. Diváci: 2472 (limit 2500 osob na stadionu).

Plzeň: Hruška – Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík – Bucha (81. Hořava), Kalvach, Čermák – Kayamba (81. M. Havel), Kopic (60. Mihálik) – Chorý (54. Beauguel). Trenér: Guľa.

Jablonec: Hrubý – Libor Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob – Považanec – Matoušek (79. Pleštil, 86. Černák), Kratochvíl, Hämä-läinen (83. T. Pilík), Sýkora – Doležal (83. Velich). Trenér. Rada.