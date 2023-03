Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila nedělní utkání 23. kola první ligy mezi Jabloncem a Slováckem. Po vytrvalém dešti z minulých dní a ranním vydatném sněžení je hrací plocha na stadionu na Střelnici nezpůsobilá. Náhradní termín bude určen v nejbližších dnech.

Ilustrační foto | Foto: ČTK

Vlivem vydatného deště, který Jablonec trápil celý týden, byla hrací plocha na Střelnici silně podmáčená. Stavu trávníku nepomohl také sníh, který během sobotního rána na hřiště napadl v množství okolo 15 centimetrů souvislé vrstvy.

Výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta po dopolední osobní prohlídce hřiště rozhodl, že by byl terén na zápas neregulérní. "Při vynaložení veškerých možností by nebylo možné hrací plochu připravit do způsobilého stavu s ohledem na zdraví a bezpečnost hráčů," uvedl Bárta.

Jablonecký klub trápí počasí v zimních měsících opakovaně, už poslední domácí zápas s Teplicemi (4:1) před dvěma týdny ovlivnilo sněžení a těžký terén.

Jedná se o první odložené utkání jarní části prvoligové sezony. Oba týmy měly před zápasem dobrou formu a vyhrály tři z posledních čtyř kol. Jablonec se po úspěšné sérii posunul na 10. místo tabulky, Slovácko je čtvrté.

LFA, která řídí v Česku profesionální soutěže, odložila kvůli nezpůsobilému terénu také dnešní druholigové utkání Chrudimi s Táborskem. Zápas měl mít výkop v 10:15. O náhradním termínu se rovněž teprve rozhodne.