V hledáčku Slavie byli dva fotbalisté. Prvním z nich byl záložník zlínský záložník Cheick Conde. O toho projevila zájem i konkurenční Sparta, nicméně na Letnou nakonec zamířil David Pavelka.

Conde se přesto mohl stěhovat do Prahy. A podle slov Jaroslava Tvrdíka stačilo zřejmě málo, konkrétně aby neusnul. „Viděli jsme toho hráče jen v šesti zápasech a nebyli si jisti tím, jestli transfer do Slavie je v tuhle chvíli správný,“ připustil váhání ohledně angažování Condeho.

„Přišli jsme s nabídkou hostování. Ta byla pro Zlín horší než sparťanská na přestup a do hry jsme se dostali kolem deváté hodiny večerní poslední den přestupního okna,“ přiblížil Tvrdík v podcastu webu Slávistické noviny.

Nejprve ztroskotal plánovaný transfer do Sparty. „Někdy kolem desáté večer pan Červenka (majitel klubu, pozn. red.) volal, jestli máme pořád zájem, že se na tom dokážeme domluvit. Zájem jsme měli, dokázali jsme vyjednat dohodu se Zlínem. Bohužel hráč už spal a agent byl už mimo,“ posteskl si Tvrdík.

„Druhý den ráno hráč psal, že je to škoda, že by do Slavie šel, ale to časové okno se zavřelo a nepodařilo se to,“ dodal. „Budeme hráče sledovat dál. S majitelem Zlína jsme domluveni, že jsme pro něj prioritou.“

„Alexander Bah se nám hodně líbí parametricky, na té pozici pravého beka je nižší konkurence. Byli jsme připraveni za přestup zaplatit 1 050 000 eur, hráč k nám chtěl, agent k nám chtěl, ale nedokázali jsme se domluvit s klubem,“ popsal ještě příběh kolem druhé plánované posily z dánského Sonderjyske.

Po poradě se samotným hráčem navíc Tvrdík přiznal, kdo ze slávistického kádru před nedávnem prodělal onemocnění koronavirem. Šlo o útočníka Jana Kuchtu, který do Edenu přišel z Liberce.