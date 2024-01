/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Ještě nedávno (v sezoně 2021/22) naskakoval Jakub Elbel za tehdy třetiligový Vratimov. Následně si jej vytáhl o soutěž výš Prostějov, který v poslední době posílá talentované hráče směrem vzhůru. Třiadvacetiletý levák může navázat na posuny v kariérách Vasila Kušeje či Davida Juráska, kteří to po odchodu z Eskáčka dotáhli až do reprezentace. Elbel je totiž jedním ze dvou nováčků, kteří zamířili na soustředění Sigmy Olomouc na Maltu. V pátém celku FORTUNA:LIGY se popere o první šanci v české nejvyšší soutěži a pokusí se nahradit Ondřeje Zmrzlého, který již patří Slavii.

Fotbalisté Olomouc a Hradce Králové v pondělí odletěli z Brna na Maltu, kde se zúčastní přípravného turnaje. Jakub Elbel | Foto: Deník/Libor Kopl

Jak se vyvíjel váš přesun do Olomouce?

Se Sigmou jsem byl nějaký čas v kontaktu. Teď jsem rád, že už tady můžu být. Nějaké věci jsou ještě v řešení, ale budou se ladit až po příletu zpět. To teď ale neřeším.

Odchod Ondřeje Zmrzlého váš příchod urychlil?

Úplně nevím, ale pro mě osobně to byl velký faktor pro to, abych tady byl. Od Ondry je laťka hodně vysoko, ale fotbal je o výzvách. Věřím a doufám, že předvedu to, co umím. Zbytek už není na mě. Sigma je pro mě velký krok dopředu a chci se co nejdříve adaptovat. Doufám, že se mi to povede. Chci tady být úspěšný.

I kdyby to hned do áčka nevyšlo, tak můžete zůstat v druhé lize v béčku.

V tomhle má Sigma obrovskou výhodu, že má béčko v druhé lize. Já se ale teď soustředím na to, abych se prosadil v áčku. To je tak jediné. Neříkám, že přijdu a okamžité budu hrát. Bude to pro mě skok a budu potřebovat čas na adaptaci a ukáže se, jak dlouho.

Byly i jiné možnosti než Sigma?

Byly, ale nechám si je pro sebe.

Mladá Boleslav?

Něco se tam řešilo, ale nechme to být.

Nastupujete na levém kraji obrany či na stoperu. Kde se cítíte nejlépe?

Nedělá mi problém. Cítím se dobře tam i tam. Je to vždycky otázka, co po mně trenér chce a to se snažím plnit. Trenér Jílek se mnou počítá spíše na halvbeka nebo kraj obrany. Vím ale, že je otevřený i ten stoper. Zase úplně takhle konkrétně jsme se nebavili. Sigmu jsem na podzim sledoval a líbí se mi, že mění rozestavení. Občas hraje ve čtverce vzadu, občas v trojce. Mně sedí obojí a s agentem jsme konzultovali všechny tyhle věci okolo.

Zapracoval na kondici

Koho z kádru znáte a jaké máte z týmu první pocity?

Nechci na nikoho zapomenout. Znám Langera, Matyse, Kramáře, Přichystala, kteří tady nejsou, ale znám víc kluků. Pocity jsou v pohodě. Jako vždy, když je člověk někde nový. S kluky jsem se pozdravil, seznámil a teď bude čas se poznat více.

Berete jako plus, že jedete hned na soustředění?

Určitě. Bavili jsme se o tom také s mým agentem Karolem Kiselem. Také trenéři chtěli, abych začal hned od prvního dne a měl na adaptaci co nejvíce času. Můžu být s týmem, zvykat si a nasávat, jaké jsou tady nároky a podobně.



Vaše kariéra jde strmě vzhůru. Není to tak dávno, co jste hrál ve Vratimově.

Jo, myslím si, že je to jenom výsledek toho, jak jsme si to s kondičním trenérem nastavili. Pracuji s ním už čtvrtý rok a strašně jsme si sedli lidsky. Když je pauza nebo volno, tak se za ním zastavím. Vždycky mi poradí nejen ve fotbale, ale i co se týče života. Jsem strašně rád za lidi, které mám kolem sebe a jsem rád, že se to daří.

V kondici jste se tedy zlepšil?

Každý rok chodím v zimě, kdy je čas, chodím na přetestování. Koukneme se, kde jsem se zlepšil, kde to zůstalo stejné, kde jsem se zhoršil, protože přece jenom přes sezonu nejde pracovat úplně na všem. Hlídáme tyhle věci.

Z Prostějova v poslední době odešlo směrem výš více hráčů. Je motivace napodobit Vasila Kušeje či Davida Juráska?

Určitě. S Vaskou si pořád občas zavoláme. Je to motivace, nechci za nimi zaostávat.

Prostějov je ale po podzimu ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE poslední. Jak se vám opouštěl?

No… Mám smíšené pocity. Na jednu stranu jsem rád, že můžu být v Olomouci, na druhou se klukům v Prostějově nedaří, je tam potřeba hodně změn. Budu je dále sledovat a doufám, že to zvládnou.

Proč je Prostějov tak nízko?

(Dlouhé zamyšlení) To je otázka. Jak se změnil trenér a přišel pan Zavadil, tak to herně nevypadalo špatně, ale vždycky jsme prohráli o gól. Bylo to i tou mentalitou, byla na nás deka a už to jde všechno za sebou. Jinak co se týče tréninkové morálky a podobně, tak nemůžu nikomu nic říct. Chce to pokračovat a myslím, že to půjde.

Jak jste si užil vánoční svátky, byl to klid, nebo jste v hlavě řešil přestup?

Hodně se míchal klid s tím, co se mi honilo v hlavě. Ale chtěl jsem si je užít jako vždycky s rodinou.