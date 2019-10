Jan Kalabiška přišel do Slovácka v loňském létě z Karviné. Právě ve městě, které se nachází na území Těšínského Slezska, se ofenzivně laděný fotbalista představil jako kat domácích fotbalistů. Jeho branka deset minut před koncem znamenala definitivu tří bodů pro Slovácko. Stejně důležitým gólem rozhodl před reprezentační pauzou v domácím zápase proti Liberci.

Zkušený záložník Slovácka Jan Kalabiška. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Ta domácí branka mě povzbudila, v posledních týdnech se mi daří, věřil jsem si. Před střelou jsem reagoval na to, co udělají domácí obránci, věřil jsem si i na kličku. Střela vyšla parádně, jsem moc rád, že to tam padlo,“ popisoval svoji branku Jan Kalabiška, který gól v bývalém působišti moc neslavil.