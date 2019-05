/ROZHOVOR/ Dal gól, kterým však tentokrát jen zmírnil vysokou porážku Příbrami se Slovácku (1:5). Jan Matoušek byl po utkání v Uherském Hradišti hodně zklamaný. Litoval především individuálních chyb, které podle jeho názoru byly hlavní příčinou vysoké porážky.

Fotbalista Příbrami Jan Matoušek | Foto: 1. FK Příbram

Utkání rozhodly tři rychlé branky Slovácka. Co bylo příčinou vašeho špatného vstupu do utkání?

Nemyslím si, že by z naší strany byl úplný úvod zápasu herně tak špatný. Do té páté minuty jsme hráli dobře, drželi jsme míč, vytvořili jsme si i jednu šanci, bohužel jsme pak Slovácku pomohli svými technickými chybami.