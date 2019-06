Spokojenost s výsledky, hrou a potažmo s celým herním soustředěním. Fotbalisté Slovácka se v sobotu těsně po překvapivé výhře nad mistrem Slovinska NK Maribor (1:0) vracejí domů v dobrém rozpoložení. To potvrdil pro klubový web i trenér brankářů Lukáš Přibyl.

„Soupeř byl kvalitní, lepší než Sarajevo. Bylo znát, že jsme se celý týden poctivě připravovali. Myslím si, že první půlka byla z naší strany lepší, pak bylo znát to prostřídání. Ve finále jsme si vytvořili víc šancí jako domácí,“ hodnotil trenér gólmanů závěrečný zápas na soustředění a ještě dodal.

„Jsme spokojení s celým soustředěním, nejen s výsledky. Je dobré, že jsme ve dvou zápasech nedostali branku, ale na defenzívě je potřeba pořád pracovat,“ dobře ví Přibyl.

Jan Navrátil patří ke klíčovým hráčům Svědíkova výběru. Na herním soustředění naskočil v základní sestavě do obou zápasů. Stejně jako Lukáš Přibyl byl s týdenním pobytem ve Slovinsku spokojený.

„Uhráli jsme dva dobré výsledky. Rozhodně to v tom horkém počasí nebylo nic jednoduchého. Zvládli jsme těžké soupeře a ukázali nějaký charakter. Doufám, že se to přesune do ligy,“ přeje si rtuťovitý záložník.

Svoje výkony na soustředění moc komentovat nechtěl. „Vždycky je co zlepšovat,“ ohodnotil sám sebe odchovanec olomouckého fotbalu.

Ve druhém zápasu proti mistru Slovinska rozhodla o výsledku hodně kuriózní branka. Gólman Mariboru odkopával balon, který trefil Lukáše Sadílka a od jeho paty se odrazil obloučkem do brány.

Sám autor branky byl z gólu hodně překvapený.

„Ani nevím, jak se to odehrálo. Brankář mě trefil do patičky, nějak se balon odrazil a byl z toho gól,“ okomentoval pro klubovou televizi svoji branku záložník Slovácka.

O pět minut později nastřelil Sadílek po nahrávce Rezka břevno slovinského šampióna.

„Docela dobře jsem balon trefil, škoda, že z toho nebyla branka. Mohli jsme výhru ještě potvrdit,“ dodal na závěr Lukáš Sadílek.