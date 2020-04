Dohrát? Nebo nedohrát? To je stále hlavní téma, které se řeší v souvislosti s fotbalovou FORTUNA:LIGOU, potažmo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGOU. Přestože všechno momentálně nasvědčuje, že letošní ročník bude možné dotáhnout do konce, názory na jeho pokračování se různí. Někteří jsou pro, jiní zase proti. Mezi zastánce druhé skupiny patří i ředitel 1. FK Příbram Jan Starka.

Ředitel 1. FK Příbram Jan Starka | Foto: 1. FK Příbram

„Neumím si ale představit, že by se za současné situace mohlo něco změnit a z nekontaktního sportu by se měl stát opět kontaktní,“ poznamenal Starka pro klubový web hned poté, co A mužstvo po téměř měsíční pauze, způsobené přerušením kvůli pandemii koronaviru, znovu zahájilo společnou přípravu na hřišti, při níž ale musí hráči trénovat ve skupinách maximálně po osmi a dodržovat další jasně daná pravidla. „Všeobecně jsou ta opatření nepříjemná. Ve sportu o to více. Samozřejmě to respektujeme, nicméně hodnota tréninku nebude taková, jako bychom trénovali normálně,“ podotkl.