Ofenzivní záložník Sigmy Jan Vodháněl se dostává do dobré formy. V posledních třech domácích zápasech vstřelil čtyři góly. V sobotním duelu proti Českým Budějovicím byl jednou z ústředních postav při výhře 3:0. Přezul kopačky, vykoledoval červenou kartu pro soupeře a dvakrát se prosadil.

SK Sigma Olomouc - SK Dynamo České Budějovice | Foto: SK Sigma Olomouc

Bombou pod víko z levé strany vápna srovnával Jan Vodháněl na 1:1 proti Pardubicím. Po přihrávce Antonína Růska z pravé strany uklízel míč k tyči na 2:2 proti Hradci Králové. Obdobné akce předvedl i proti Českým Budějovicím. Z posledních čtyř startů tak má stejný počet gólů.

„V Plzni mi zápas sice úplně nevyšel, ale cítím se teď dobře. Jsem rád, že můžu pomoci týmu a prosadil jsem se v posledních domácích zápasech,“ říkal pětadvacetiletý fotbalista.

Červená? Nepřihrál jsem to

Proti Českým Budějovicím byl u všeho podstatného. Nejprve po zákroku na něj viděl Lukáš Čmelík červenou kartu. „Vzniklo to už incidentem u Jirky Slámy, kterého Čmelík chytil pod krkem, tak jsem tam přiběhl, zeptal se ho jestli je normální, že to je už trošku moc a on mě nato také chytil pod krkem. Dal mi do ohryzku a zespodu do brady,“ popisoval situaci, která vyústila ve vyloučení hostujícího hráče.

„Nemám potřebu nic přihrávat, bolelo to, lehl jsem si a dál jsem to neřešil,“ dodal.

Následně se trefil krásně bombou pod břevno. „Myslel jsem, že ke mně přistoupí Martin Sladký trošku blíž. Ale já jsem nechtěl nic vymýšlet a hned jsem věděl, že budu střílet. Takže jsem to asi udělal také dobře,“ usmál se střelec.

„Honza a Tonda Růsek mají asi nejlépe zvládnutou kopací techniku. Je jejich povinností tlačit se do zakončení. Mají potenciál dávat více takových branek jako v tomto zápase,“ chválil trenér Václav Jílek. Růsek se totiž trefil z podobného místa jako Vodháněl, jen o pár minut později.

Svůj druhý gól přidal Vodháněl obdobně jako proti Hradci po pasu Antonína Růska. V době, kdy dával oba góly už však hrál v černých kopačkách místo červených, které měl na nohách v první půli.

„Pro přezutí rozhodl souboj těsně před poločasem, Skovajsa do mě tlačil a pak jsem se hádal s rozhodčím, že to byl faul, protože do mě šel oběma rukama, on mi řekl, že jsem klouzal, ať se přezuju, tak mi to utkvělo v paměti a o poločase jsem to udělal,“ popisoval.

Že by ale byl pověrčivý a do dalšího duelu šel automaticky v „gólových“ kopačkách, to ne. „Bude záležet na terénu. Myslím, že o kopačkách to není,“ pousmál se.

Za stavu 3:0 jej pak trenér Václav Jílek čtvrt hodiny před koncem vystřídal a připravil jej o šanci zabojovat o hattrick. „Já jsem to ale v hlavě úplně neměl,“ prozradil Vodháněl.