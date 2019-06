Šestatřicetiletý Marek Janečka se okamžitě vypravil za svými staronovými spoluhráči do polské Ustroně, kde mají fotbalisté herní soustředění.

Důvody svého odchodu z Trnavy byly prosté. „Pan majitel klub prodal a já měl původní dohodu především kvůli němu. Nabyl jsem dojmu, že vize nových majitelů a ta má se rozcházejí, proto jsem požádal o rozvázání pracovního poměru. V Trnavě jsem měl smlouvu ještě na rok a klub mi vyšel vstříc,“ popsal svůj odchod Marek Janečka, který v lednu odešel z Karviné právě na Slovensko.

Trnavě v té době odcházelo jedenáct hráčů, převážně ze základní sestavy a Janečka měl tvořit tmel, který bude držet pohromadě téměř nové mužstvo. Počítalo se především s tvrdým bojem o záchranu. „Do skupiny o udržení jsme nakonec spadli, ale nebylo to tak strašné. Navíc jsme získali Slovenský pohár, takže mou misi v Trnavě považuji za úspěšnou,“ dodal Janečka.

S karvinskými spoluhráči nepřestal být v kontaktu. „Pořád jsem měl přehled, s kluky jsem se bavil, telefonoval si s Markem Bielanem. Je super, že se Karviná opět zachránila, protože svým zázemím, stadionem i zájmem lidí o fotbal do ligy patří. Vedení se stará příkladně o to, aby ve městě byla nejvyšší soutěž. Na druhé straně už podruhé utekla Karviná hrobníkovi z lopaty a asi by nebylo moudré pokoušet podobný osud i potřetí,“ zasmál se klíčový hráč loňské i předloňské sestavy.

Fanoušci svého oblíbence jistě přivítají s otevřenou náručí. Minulý týden se mu ozval manažer Lubomír Vlk a Marek Janečka kývl na nabídku k návratu. „Vyšlo to dobře, protože jsem před nedávnem v Karviné koupil byt. Jsem už vlastně Karviňák. Nejspíš bych se vrátil i do druhé ligy, ale zaplaťpánbůh za to, že se mohu vrátit do první,“ usmál se a vypravil se za novými spoluhráči na soustředění do Polska.

Hráčská kabina je teď dost obměněná. „Ale problém to nebude. Kluky znám. Někteří s námi trénovali už v době, kdy jsem byl ještě tady. Jen je škoda, že už jsem se nestihl pozdravit s Bůďou, tak jsme si jen volali. Ale potkal jsem se alespoň s Wagym,“ přibližoval Janečka.

Straku už nepotkal, těší se na spolupráci

On sám v zimě z Karviné odešel za trochu divných okolností. Spekulovalo se o neshodách s trenérem Norbertem Hrnčárem. Může to nyní Janečka potvrdit? „Řeknu to spíš diplomaticky. Určitě si nevoláme, abychom se spolu bavili o fotbale,“ pousmál se.

V průběhu sezony tušil, že odchod Hrnčára je nevyhnutelný. Místo něj dorazil do Slezska František Straka. „Pan Wolf udělal rozhodnutí, kterým zachránil klub v lize. Pan Straka je výborný trenér, což potvrdil,“ dodal Janečka, který je povahově na stejné vlně jako Straka. Impulzivní motivátor, hecíř. Budou si tedy rozumět? „Já se nikdy nebál spolupráce s žádným trenérem. Ani s panem Hrnčárem, byť jsem tušil, že to asi nedopadne, protože jsme měli jiný pohled na fotbal. S panem Strakou by nám to mohlo sedět, ale to teprve uvidíme. Každopádně se na spolupráci těším,“ uzavřel svůj návrat do Karviné Marek Janečka.