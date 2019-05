Rodák z Rajhradu v 17. minutě zvyšoval na 3:0, v nejvyšší soutěži skóroval po pětatřiceti duelech.

O radost se podělil s fanoušky stojící za hostující brankou. Se dvěma si plácl, s jedním z nich se dokonce přátelsky objal. „Jsem za to rád, ale hlavní je, že jsme vyhráli,“ uvedl po nedělním utkání jeden z hrdinů záchranářské bitvy.

Janoškova trefa vyplynula z aktivní hry domácích a výborného presinku.

„Navrc (Navrátil – pozn. red.) mi tam skvěle pomohl, vypíchl soupeři míč a pak mi to připravil. Já jsem se snažil hlavně trefit branku,“ popisuje šťastný střelec.

Radost z gólu měl také hráčů otec Jaroslav, který duel sledoval přímo na stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti.

„Všichni jsme se těšili, až to Dominik protrhne. Snad to teď z něho spadne. Je to jeho splněný sen. Konečně se dočkal,“ prohlásil někdejší stoper Ratíškovic a současný kouč Rajhradu, který si myslel, že se syn střelecky prosadí mnohem dříve.

„Jeho kopací technika a zahrávání standardních situací jsou na dobré úrovni. Pro mě je důležité, že se zapojuje do předfinálních věcí,“ říká Janošek starší.

Dvacetiletého záložníka po utkání chválil také trenér Slovácka Svědík. „Podal velice dobrý výkon. Tentokrát byl produktivní, měl tam však i jiné dobré věci,“ uvedl před novináři.

„Dominik byl velmi aktivní směrem nahoru, výhrady mám ale k práci směrem dolů,“ řekl Svědík. „Občas, když může hru zrychlit, tak ji zbytečně přibrzdí.

„Měl tam tři čtyři balony, které mohl dát do volného prostoru, místo toho volil zbytečně kličku nebo přihrávku dozadu, což není efektivní,“ zároveň pokáral svěřence domácí kouč. „První myšlenka je směrem dolů, nikoliv nahoru, což v mužstvu nechci,“ dodal Svědík.

Podle Janoška staršího má mládežnický reprezentant trošku problémy se souboji. Naopak oceňuje jeho kopací techniku a přihrávku. „Není po mně. Já jsem všechno odjezdil na sáňkách,“ směje se bývalý stoper.

Dominik Janošek patří hlavně doprostřed hřiště. „Na pozici číslo osm,“ je přesvědčený hráčův táta.

Právě na tomto postu odehrál i duel s Příbramí, který Slovácko zvládlo excelentně a hlavně díky famóznímu nástupu vyprášilo Středočechy 5:1.

„Do zápasu jsme stejně jako minule doma s Příbramí chtěli vstoupit aktivně, což se nám povedlo,“ radoval se Janošek.

Moravané si na oblíbeného protivníka věřili a skvělou bilanci nad Nádvorníkovým týmem ještě přikrášlili.

„Na utkání jsme se spíše dívali tak, že je to zápas o udržení. Chtěli jsme do toho dát fakt všechno. Tím lépe, že jsme dali pět gólů. Snad nám to zvedne sebedůvěru,“ věří bývalý hráč brněnské Zbrojovky.

Celek z Uherského Hradiště si lepší vstup do skupiny o záchranu nemohl ani přát.

„Škoda jenom, že jsme ještě lépe nevyřešili, nedohráli nějaké akce a situace. Výsledek mohl být ještě hezčí,“ cítí Janošek.