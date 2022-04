FORTUNA:LIGA, skupina o titul,

1. kolo: FC Viktoria Plzeň (2.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: neděle v 16.00, Doosan Aréna

Rozhodčí: Klíma - Hájek, Antoníček (Švagr) | VAR: Ondráš | AVAR: Pečenka

Ligová bilance: 19-8-7

Poslední zápas: 2:1 (90.+3. Šašinka – 1. Havel, 68. Beauguel, 5. prosince 2021)

Pravděpodobné sestavy:

Plzeň: Staněk – Holík, Santos, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Kopic, Sýkora, Mosquera – Beauguel. Trenér: Bílek.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Kalabiška – Petržela, Daníček, Havlík, Sadílek, Holzer – Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1

Jeho tým odstartuje nadstavbu v neděli v Plzni. Venku se utká i se Spartou a Slavií, doma celek z Uherského Hradiště přivítá jen Ostravu a Hradec Králové.

„Vím, že je to takto dané a nedá se s tím nic dělat, ale doma bychom chtěli mít alespoň jednoho soupeře z top trojky. Přišel by plný stadion, favorit by to měl trochu ztížené. Je potřeba se s tím ale poprat,“ uvedl Svědík.

Fotbalisté Slovácka ale před sebou mají dva vrcholy. Kromě atraktivních duelů v lize je ve středu 3. května čeká doma finále MOL Cupu proti pražské Spartě.

„Pohár je pro nás priorita. Klademe na něj největší důraz,“ přiznává sedmačtyřicetiletý kouč.

„Všichni se na to soustředíme. Pro všechny z nás to bude velký svátek. Chceme to dotáhnout a pro Slovácko vyhrát nějakou trofej,“ vyznává se Svědík.

I kvůli náročnému programu bude sestavu točit. „Ale musí to dávat hlavu a patu. Nemůžeme vyměnit sedm hráčů naráz,“ ví dobře.

Proti Plzni už může nastoupit záložník Sadílek, jenž s Libercem nehrál kvůli čtyřem žlutým kartám, a taky brankář Nguyen. Ten stál zase kvůli dohodě klubů.

Mladík Borec, který za reprezentačního gólmana skvěle zaskočil, se tak posadí zase na lavičku. „Filip je jednička. Byl zraněný, potřebujeme, aby chytal. Ale myslím si, že Jirka ještě nějakou šanci dostane,“ říká Svědík.

Mimo hru naopak dál zůstává zkušený brankář Fryšták, fit nejsou ani Šašinka s Kohútem. „Michal dostal koňar při zápase béčka. Normálně s námi trénoval, ale vyšetření odhalilo nějakou prasklinku, takže jsme ho s Libercem šetřili, aby se doléčil a byl na závěr sezony fit. V neděli ale ještě nebude,“ předpokládá.

Jurečka vládne střelcům. Trošku v hlavě to je, přiznává. Co bude po sezoně, neví

Nedělní duel v Doosan arény ozdobí souboj střelců Jurečky a Beuaguela. Oba se touží stát králem střelců, momentálně navrch má opavský odchovanec, který to ale proti pevné obraně Viktorie bude mít hodně složité.

„Plzeň je extrémně silný a kombinačně zdatný soupeř. Uvidíme, jakou trenér zvolí taktiku. My hlavně musíme dobře zregenerovat, protože zápasy jdou hodně rychle po sobě. Navíc nás čeká dlouhá cesta. Po ní není jednoduché se připravit na venkovní zápas. I tak je v našich silách dovést z Plzně nějaký bod,“ je přesvědčený nejlepší střelec FORTUNA:LIGY.

Západočeši dál zůstávají ve hře o titul. V závěrečném 30. kole základní části první ligy totiž zvítězili v Mladé Boleslavi 2:0 a do nadstavbové skupiny o titul vstoupí z druhého místa s jednobodovou ztrátou na vedoucí Slavii.

„Držím se toho, že koukám jen na nejbližšího soupeře, nadcházející zápas pro nás bude nesmírně důležitý. Teď si výhru nad Boleslaví trošku užijeme a začneme se poctivě připravovat na Slovácko,“ uvedl po středečním triumf kouč Viktorie Michal Bílek.

Západočeši se na nedělní fušku těší. „Čeká nás skvělý zápas. Věřím, že zase dorazí plný stadion, protože s fanoušky v zádech se nám hraje o dost lépe,“ prohlásil krajní obránce Plzně Milan Havel.

Bílkův tým oba letošní duely se Slováckem ovládl shodně 2:1, předtím se však třikrát za sebou radovali Moravané. Pomohou Slavii a okradou favorita i tentokrát?