A právě se Středočechy se celek z Uherského Hradiště utká hned v úvodním zápase skupiny o záchranu.

„Začátek je nesmírně důležitý. Nedávno jsme Příbram doma porazili, tak věřím, že na výkon i výsledek navážeme a že před vlastními fanoušky získáme tři body potřebné k záchraně,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

„V nadstavbě to budou velké nervy, ale já týmu věřím,“ přidává domácí kouč.

Lepšího soupeře si Moravané na úvod nadstavbové části nemohli přát. Daníček a spol. to totiž na Příbram umějí. Slovácko s oblíbeným protivníkem vyhrálo posledních šest vzájemných zápasů. Pětkrát za sebou nedovolili Příbramí skórovat.

Naposledy soupeře zdolalo v dubnu 2:0.

„Záleží, jaké si to utkání uděláme. Hlavně nesmíme nic podcenit a musíme hrát tak, jak jsme hráli před necelými třemi týdny,“ burcuje křídelník Jaroslav Diviš.

I když má Příbram s 63 inkasovanými góly nejhorší obranu ligy, problém může být aktuální forma Slovácka, které vyhrálo jediné z posledních devíti kol. „Klíčem k úspěchu bude důraz. Musíme to odjezdit a věřím, že nás bude provázet efektivita v zakončení,“ přeje si Diviš.

Bývalému hráči Jablonce a Mladé Boleslavi se nový formát FORTUNA:LIGY líbí. „Docela se mi zamlouvá, protože do posledního kola bylo o co hrát, a kdyby u nás Bohemka zvítězila, tak by najednou místo boje o záchranu mohla hrát o Evropskou ligu,“ připomíná Diviš.

Toho ovšem štve, že společně s klokany zůstali ve skupině o záchranu takém borci z Uherského Hradiště. „Mrzí hlavně domácí zápasy s Mladou Boleslaví a Jabloncem, které jsme měli dotáhnout do vítězného konce. Alespoň jeden z nich,“ ví Diviš.

V závěrečných pěti kolech ale půjde ještě o víc. „Jiné to bude v tom, že nyní jsme ve skupině o záchranu, takže jde o hodně,“ cítí odchovanec Slovácka.

Moravanům bude v nedělním zápase scházet zkušení zranění obránci Kadlec s Krejčím. „Krejčímu se obnovilo zranění svalu, těžko říct, jestli ještě zasáhne do ligy. U Michala je situace lepší. Věřím, že v nadstavbě ještě nastoupí,“ dodal Svědík

FORTUNA:LIGA, skupina o záchranu –

1. kolo: 1. FC Slovácko (12.) – 1. FK Příbram (14.)

Výkop: zítra v 15.30, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Matějček - Moláček, Hock (Petřík)

Ligová bilance: 17-6-9

Poslední zápas: 2:0 (7. Zajíc, 52. Hofmann), 13. dubna 2019

Tip Deníku: 2:0

Slovácko: Trmal – Juroška, Hofmann, Franič, Reinberk – Diviš, Havlík, Janošek, Navrátil, Kalabiška – Zajíc.

Příbram: Kočí – Nový, Chaluš, Tregler, Antwi – Polidar, Soldát, Květ, Mingazov, Rezek – Matoušek.