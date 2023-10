V pátek odpoledne ještě fotbalisté Viktorie Plzeň trénovali v domácí Doosan areně, pak nasedli do klubového autobusu a vydali se na sever Čech. V sobotu nastoupí pod Ještědem od 15 hodin ve 12. kole FORTUNA:LIGY proti domácímu Slovanu Liberec. Soupeř je v tabulce s deseti body na jedenáctém místě.

Fotbalista Pavel Bucha se raduje s plzeňskými fanoušky po pohárovém vítězství v souboji Viktorií v Mariánských Lázních | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Celý tým se na zápas těší. Doufám, že navážeme na poslední zápas a v Liberci vyhrajeme,“ připomněl 22letý záložník Pavel Bucha domácí vítězství nad jiným severočeským celkem z Jablonce (3:2) před reprezentační přestávkou. Tu si viktoriáni zpestřili vysokou výhrou ve 3. kole MOL Cupu na hřišti divizního lídra Mariánských Lázní, v níž Bucha naskočil až na posledních dvacet minut.

Dnes v Liberci by bylo překvapením, kdyby chybělv základní sestavě.

Povedlo se vám během reprezentační přestávky dobít baterky, odpočinout si?

Měli jsme tam pohárový zápas v Mariánkách, takže jsme normálně trénovali. Chtěli jsme postoupit dál, to se povedlo a pak jsme dostali prostor i na odpočinek.

Teď jedete v lize do Liberce, jaký očekáváte zápas?

Každopádně těžký. Jejich postavení v tabulce a bodový zisk úplně neodpovídá tomu, jakou hru Liberec předvádía jaký má kádr. Takže to bude těžké utkání. Viděli jsmei jejich zápas se Slavií a víme, co nás na hřišti čeká.

Co by mělo vést k úspěchu?

Hlavně se prezentovat naší hrou, být aktivní, neustálev pohybu a tlačit se do koncovky. Musíme být nebezpeční vepředu a když se to podaří, věřím, že uspějeme.

Zdroj: Youtube

V příštích týdnech vás čeká velmi náročný program, jak v české lize, tak v obou pohárových soutěžích. Jak se na tohle díváte?

Asi každému vyhovuje, když se častěji hraje a já to mám úplně stejně. Budeme hrát každý třetí, čtvrtý den, s tím nemám problém, naopak těším se.