„Hodnotí se mi to krásně. Nádherný zápas, plný stadion, krásné počasí. Do zápasu jsme vstoupili výborně, rychle jsme dali gól, pak druhý. Menší komplikací byla červená karta. Ale Sparta se do ničeho nedostala, my jsme vstřelili třetí gól. Soupeř šel také do deseti a zápas se už spíš dohrával. Je paráda takto porazit Spartu. V této sezoně jsme s ní odehráli vynikající zápasy,“ řekl Havel.