Euforii rychle vystřídalo zklamání, z vytoužené výhry byla nakonec jen remíza. I když fotbalisté Zlína po třech porážkách zabrali a ve FORTUNA:LIZE získali první bod, na Letné všichni cítili, že ze sobotního zápasu s Libercem měli vytěžit víc.

Trenér fotbalistů Zlína Pavel Vrba při zápase s Libercem. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Nejen kvůli tomu, že debutující rozhodčí Rouček na pokyn kolegy u videa kvůli postavení mimo hru za nerozhodného stavu 1:1 v nastaveném čase neuznal gól střídajícího Nedeljka Koviniće.

„Samozřejmě jsem se taky radoval, ale když jsme na střídačce viděli záznam, tak jsme zjistili, že opravdu šlo o ofsajd. Bylo to ještě dřív, než rozhodčí gól odvolal. Všichni jsme z toho byli zklamaní. Je škoda, že jsme v závěru výsledek neotočili,“ smutnil kouč ševců Pavel Vrba.

Souhlasíte, že bod je pro vás málo?

Bod asi beru, ale možná jsme v závěru utkání šli třem bodům víc naproti než soupeř. Bohužel jsme to neurvali, což nás mrzí. Doma jsme samozřejmě chtěli vyhrát, ale taky je pravda, že Liberec byl v prvních třiceti minutách silnější na míči a my jsme se nedostávali do hry. Až potom jsme trošku začali kombinovat, hrát, tím pádem se vývoj utkání začal otáčet na naši stranu. První část utkání jsme prostě nezachytili.

Čím to bylo?

Špatně jsme se posouvali. Soupeř byl v dobrém postavení a my jsme u něj většinou byli pozdě. Liberec je známý tím, že se snaží o nějakou výstavbu hry. V prvním poločase jsme na to nedokázali najít účinnou zbraň. Až když jsme šli do vyššího presinku a ve větším počtu hráčů jsme ho začali atakovat, najednou byli hosté více nepřesní a utkání se vyrovnalo. Možná jsme se v úvodu Liberce více báli. Až když jsme zjistili, že to jde, tak jsme to soupeři více znepříjemnili. Hosté už nebyli tak přesní jako na začátku utkání.

Může vám remíza pomoct v dalších zápasech?

Když nepočítám Karvinou, hráli jsme doma se Spartou, na Slavii a teď s Libercem. Myslím, že jsme herně úplně nezklamali. Spíš bych řekl, že jsme možná i překvapili. S Libercem jsme ke třem bodům byli asi nejblíže. I když předchozí zápasy s favority ligy jsme odehráli slušně.

Jak se vám zamlouvalo zahrávání standardních situací nakrátko?

Je to varianta a záleží na postavení soupeře. Hráčům vždycky ukážeme, jak protivník brání a pak se snažíme něco nacvičit a něco z toho vytěžit. Proti Liberci nám to moc nevyšlo. Gól jsme dali po normálně zahraném rohu. Na druhé straně i soupeř na to musí reagovat a je s tím spojených daleko víc věcí. Třeba bychom se k nějakým hlavičkám vůbec nedostali.

Proč jste v tom vedru vlastně střídal jenom tři hráče?

Samozřejmě jsme uvažovali i o jiných variantách, že budeme střídat víc hráčů, ale nakonec jsme se rozhodli takto. Za mě nebyl ani důvod tolik střídat. Z trávníku šli hráči, kteří dostávali křeče. Navíc ve druhém poločase jsme byli kombinačně silnější. Nechtěli jsme rozbít to, co nám šlo.

V závěrečné čtvrthodině jste dal šanci mladíku Alexandru Bužkovi. Jak se vám při premiéře v nejvyšší soutěži líbil?

Jsou tady tři nebo čtyři mladí a zajímaví odchovanci. Práce s nimi směrem bude hodně zajímavá. Ať je to Slončík nebo Bužek, Zlínu by v budoucnu mohli hodně pomoct.

Souhlasíte, že také Vukadinović s Kovinićem hru oživili?

Určitě naši ofenzivu oživili. Jsou to tahoví a dobře technicky vybavení hráči. Teď je otázka, jestli by se tak prosazovali i kdyby hráli od začátku. Viděli jste, že i Liberec toho měl plné zuby. Jeho hráči taky dostávali křeče. V tom počasí byl zápas náročný.