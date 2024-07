Fotbalisté Českých Budějovic mají nového trenéra, ten se okamžitě pustil do práce. František Straka má tolik energie, že by ji mohl hráčům rozdávat. Rýsuje se už i jméno nového asistenta. A vypadá to, že by společně mohli tvořit vyvážený mix.

Hráči se během tréninku dostali rychle do tempa. Může se jim to v neděli hodit. Zkušený trenér ví, co dělá, v roli záchranáře se objevil už mockrát.

Bylo to ale opravdu hodně nečekané. Tím spíš je pravděpodobné, že vedení Dynama České Budějovice připravovalo změnu na trenérském postu už delší dobu.

Vrací se František Straka. Lerch skončil. Kladrubský také pokračovat nebude. "Skončil jsem," potvrdil Deníku Jiří Lerch. Kladrubský ukončil práci na postu asistenta jen pár hodin po něm.

Deníku okamžitě potvrdil zásadní informaci nový šéf Dynama Emil Kristek. "Přichází František Straka."

Je to dobrá volba? Marketingově ano. Jméno Franze Straky táhne. Emotivní kouč baví, dokáže vyždímat z hráčů maximum. Je ale otázkou, kde mají současní členové kádru limity. Kde je maximum hráčů, kteří už loni patřili v I. lize k nejhorším?

V roli asistenta by se mohl objevit jeden z nejlepších hráčů Dynama všech dob Jiří Němec. To je zpráva, kterou Deník nabídl jako první. Stane se realitou? Němec byl velkým talentem, který se prosadil v bundeslize. Pár Straka - Němec by mohl být vyvážený. Krev, dynamika - klid, nadhled.

Změna přišla nečekaně. Velký třesk přišel už po druhém kole. V pozici manažera navíc zřejmě nebude pokračovat Milan Čadek. Nahradí ho Jiří Hrbáč.

Dynamo po dvou kolech má na kontě bodů 0, skóre 0:6. Dynamo čeká v neděli zápas s Pardubicemi (14.30).