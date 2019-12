Ševci po vyhraném derby se Slováckem nezvládli důležitou bitvu, Teplicím na Stínadlech podlehli 1:2 a dál se ohlížejí za sebe.

„Je to hrozná škoda. Když konečně můžeme jít výš, tak nedokážeme dotáhnout zápas. Přitom kdybychom v Teplicích něco uhráli, máme chvíli klid,“ ví nejen příbramský odchovanec.

Takto se musí ševci po další venkovní ztrátě pečlivě připravit na důležitou domácí šichtu s Opavou. „Je to pro nás nejdůležitější zápas za celý půl roku,“ vnímá Fantiš.

Někdejší ofenzivní hráč Ostravy či Jablonce tuší, že pokud tým z Baťova města závěrečný letošní souboj nezvládne, čeká ho krutá zima. A to na Letné nikdo nechce.

Přitom po vyrovnávacím gólu Fantiše bylo na lavičce Fastavu chvíli veselo. Moravané se ale dlouho neradovali, pořádně je zmrazila premiérová trefa teplického mladíka Knapíka.

„Bylo to to nejhorší, co se může stát,“ povzdechl si Fantiš. „Přežili jsme spoustu šancí, tyčku. Pak jsme dali gól, ožili, ale za dvě minuty inkasovali druhý,“ pokračuje smutně.

Venku to Zlínu neklape

Ševci se po těžkém direktu nedokázali zvednout. Jen snaha nestačila. „Bylo těžké to zvrátit. Na druhé straně se z něčeho dalo udeřit,“ myslí si Fantiš.

Chvíli po brance věřil, že by Zlíňané mohli výsledek i otočit. „Říká se, že člověk by měl v tu chvíli zapnout, udržet to. Bohužel jsme dostali gól do pěti minut,“ uvedl smutně.

Zatímco doma na Letné ševci v posledních zápasech zvítězili nad Olomoucí a Slováckem nebo obrali o body druhou Plzeň, venku si viditelně souží.

„Neumím si vysvětlit, proč tomu tak je,“ krčí rameny.

„Domácí prostředí jistě hraje nějakou roli. Venku asi musíme ještě víc zabrat a snažit se to uhrát. Góly už nám tam začaly padat, teď to chce ještě dělat body,“ říká zkušený fotbalista, který ví, že jenom spoléhat na domácí prostředí ve FORTUNA:LIZE nejde.

„ Je to složité, ale všechno je to o gólech,“ ví dobře. „U nás některé týmy pouze bránily a z jedné či dvou šancí vstřelili branku a vyhráli. I tentokrát Teplice daly dva a my pouze jeden, proto jsme prohráli,“ dodal.