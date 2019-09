Mezi jedenácti vyvolenými trenéra Trpišovského sice nebyl, slávistický lodivod jej ale poslal na hřiště během druhé půle. A Lukáš Provod se mu odvděčil tím nejlepším možným způsobem. Proti Slovácku pečetil na konečných 3:0.

„Je to všechno jako ze snu, událo se to hrozně rychle. Z Budějovic jsem se přesunul sem, odehrál jeden přátelský zápas a teď dostal prostor na dvacet minut v ligovém zápase. A hned dal gól. Takže pro mě je to všechno jako z pohádky,“ takřka nemohl uvěřit dvaadvacetiletý fotbalista, když hodnotil zápas pro klubové stránky.

Ten si nemohl vynachválit ani Tribunu Sever. „Je to neuvěřitelné. Fanoušků je tady hromada, Tribuna Sever je proslulá svojí atmosférou, takže jsem si to užil pořádně a děkuju jim za to.“

Provod už se před nedávnem na jednom trávníku se slávistickými fotbalisty potkal, to bylo ale ještě v přípravě a v českobudějovickém dresu. „Musím říct, že je to příjemná změna. Skok v kvalitě je obrovský. Všechno jsou to nejlepší hráči v Česku. Pro mě to je teď o tom učit se a posouvat se dál. V Budějovicích jsme se ale taky snažili hrát dobrý fotbal, a i díky tomu jsem dostal příležitost jít sem do Slavie. Teď už tu musím jenom prodat to, co jsem se tam naučil,“ je si dobře vědom.



A může se těšit na zápasy proti Dortmundu, Interu Milán a Barceloně. Nechybí totiž na soupisce pro Ligu mistrů. „Bylo to všechno rychlé, ty kroky nejsou moc postupné, ale já si myslím, že zvládnout se to dá a že to zvládnu,“ věří si Provod.