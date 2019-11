Ve druhém poločase vedli po gólu kapitána Víta Beneše 2:0, jenže za pouhých 143 vteřin už bylo vyrovnáno.

„To je bezmoc. Než se nadechnete, máte tam dva góly. Zaplatili jsme za individuální chyby. Bohužel je to pořád dokola,“ říkal smutný Látal, kterého naštval i moment z 82. minuty, kdy po souboji Jakuba Yunise s bránícím Fulnekem měla Sigma podle jeho mínění kopat penaltu.

„Je o ostuda a není to první zápas. Neanalyzujte nás, ale to, co bolí český fotbal. My dostáváme tresty a tam je pohodička. Smějou se vám do očí,“ čílil se olomoucký kouč.

Jaké pocity ve vás jsou po dalším zápase, který jste doma ztratili?

Jsme zklamaní. Vzhledem k vývoji, jsme měli určitě vytěžit více. Škoda, že jsme nedali druhý gól ještě do poločasu. Paradoxně, když jsme pak zvýšili na 2:0, tak rozhodlo pár minut, kdy jsme podcenili situaci. Přišly individuální chyby, zůstali jsme viset tam viset a dostali dva góly. Když jsme se pak nadechli, tak už bylo pozdě. Chtěli jsme všichni vyhrát, ale zaplatili jsme za chyby, které jsme udělali. Hrál proti nám kvalitní soupeř.

Zažil jste někdy něco podobného? Tři góly za tři minuty.

Zažil a myslím, že jsem to zažil i horší, ale ve chvíli, kdy jsme dali na 2:0, tak na ty kluky křičím. Vydržme pět, deset minut. To byly nejdůležitější momenty zápasu. Ale jako kdybych to přivolal. Než jsme stihli vystřídat, tak se to stalo a neměli jsme šanci reagovat.

Jak byste popsal to, co vám běželo hlavou? Cítil jste bezmoc?

Samozřejmě, že to byla bezmoc. Ale snažíte se myslet dopředu. Měli jsme před sebou pořád víc než dvacet minut a chtěli jsme s tím zápasem ještě něco udělat. Zase nemůžu říct, že by hráči nechtěli. Myslím, že se hodně snažili. Podle mě i se silami jsme na tom byli dobře a fyzicky jsme vydrželi až do konce. Byla to samozřejmě trochu křeč. A pak tam byla ještě jedna věc, ke které se snad ani nemá cenu vyjadřovat.

Máte na mysli penaltu, kterou jste chtěli po zákroku na Jakuba Yunise?

Je to ostuda. Není to poprvé, co se nám to stalo a z toho je mi tady nejhůř. Vy, média, řešíte pořád trenéry, jak to poskládáme, ale řešte to, co bolí český fotbal. Neanalyzujte nás, ale analyzujte rozhodčí. To opravdu není jeden zápas. K tomu se ale nikdo nevyjadřuje, protože my nemůžeme. My jenom dostáváme žluté karty, tresty a tam je pohodička. Smějou se vám do očí. To stačí, víc k tomu nebudu říkat.

Dva a více gólů dostáváte už celkem pravidelně. Je to ten největší problém?

Samozřejmě, že je to problém. Je to problém v pracovní činnosti defenzivy a plnění úkolů. Góly už jsem viděl, i když je nechci konkrétně hodnotit. Stačilo se zatáhnout do svého prostoru, postavit se tam, kam měli, a nic se nestalo. Vedli jsme 2:0, Boleslav by byla odevzdaná a nazdar. Pak ale přijde pět minut a prakticky se do toho ani nedá nijak vstoupit. Chtěli jsme střídat, hru trochu změnit, protože někteří kluci už úplně nemohli. Ale než se nadechnete, tak máte v bráně dva góly.

Střídání vám nakonec docela vyšla. Texl i Falta hru oživili.

Ne, že bych si to vyčítal, ale možná, kdyby ta střídání přišla dřív, tak jsme těm gólům zabránili. Výkon ale zase nebyl tak špatný, abychom někoho dali dolů už v poločase. Chtěli jsme chvíli počkat, jak se hra bude vyvíjet.

Těší aspoň to, že fungovala spolupráce Plška s Yunisem?

Přečetl jsem si, jak mu škodím a že nedostal šanci. Ale všechno je to odvislé od jeho formy. Na začtku sezony hrál šest zápasů a on sám ví, že formu neměl. Když srovnáte jeho první zápasy a jeho formu s Duklou a teď, tak je to obrovský rozdíl. Vždycky je to o tom klukovi. Důležité je, co ukazuje na hřišti. Chceme ho mít takového, jaký byl s Duklou a teď.

Plšek se po šesti ligových zápasech zase trefil…

Měl jsem s ním před zápasem pohovor. Jeho výkony v poslední době také nebyly dobré, to víme. Věděli jsme, že jeho forma klesla. On není žádný rychlostní typ, takže potřebuje mít v zápasech čísla. Ne, že bychom úplně uvažovali, že ho nepostavíme, ale něco v hlavě máte, když vidíte, že proti Dukle to šlapalo i bez něj.

Byl to nejlepší domácí výkon?

Ano, ale na to se nehraje. Z Baníku jsme odvezli bod. Hráli jsme tam dobře poločas. Teď jsme hráli dobře sedmdesát minut, ale zase vítězství nemáme. Už jsem o tom tady mluvil dřív. Nám chybí charakter. Nemáme člověka, který by to na hřišti poskládal a dal do kupy a všichni odpracovali to, co mají. Není to první zápas, kdy se nám to stalo. Zase to byly individuální chyby. Pokud by hráči plnili to, co mají a byli ve svém prostoru, tak bychom ty góly nedostali. Je to pořád dokola.