„Nějaké jiné nabídky jsem měl, ale rozhodně jsem neváhal. Táhlo mě to domů, chtěl jsem si vyzkoušet znovu českou ligu,“ řekl Látal, který se vrací na Hanou po 17 letech, kdy jako hráč v klubu neslavně skončil.

„Co bylo, to bylo, už se k tomu nevracejme. Teď jsem tady jako trenér a mám velkou motivaci tady uspět,“ řekl bývalý trenér Trnavy, běloruského Brestu či polských Gliwic.

V české lize vedl jen krátce Baník. „Sigma je pro mě velká výzva,“ dodal 49letý kouč.

V Olomouci nahradí Václava Jílka, který s mužstvem od října 2015 do letošního léta stihl sestup, návrat do první ligy i postup do evropských pohárů. V Sigmě věří, že i když Látal je poněkud jiným typem trenéra, může být s mužstvem úspěšný.

„Každý trenér je jiný, určitě přinese do klubu něco nového. Může to být i nová motivace pro hráče, kteří nedostávali tolik prostoru,“ věří sportovní ředitel Ladislav Minář.

Efektivní a zároveň levné posily

Látal už se v nové sezoně bude muset obejít bez klíčového středního záložníka Lukáše Kalvacha, který zamířil do Plzně. Nákupy posil se ale očekávat nedají.

Nedopadla ani jednání o hráčské kompenzaci za trenéra Jílka se Spartou.

„V první fázi jsme se o tom bavili, ale musel by to být hráč por základní sestavu. Nakonec jsme ale nenašli, kde by nám Sparta mohla vyjít vstříc, takže jsme to nechali na finanční kompenzaci,“ prozradil Minář.

„Pokračujeme v naší koncepci v přestupové politice. Nečekám velké nákupy, sice jsme dostali finanční prostředky z odchodu Kalvacha a trenéra Venci Jílka, ale určitě nemůžeme říct, že bychom třeba 50% mohli použít. Snažíme se o efektivní posily, levné. Cesta je pořád stejná, už šestý rok,“ konstatoval sportovní ředitel Sigmy.

„Máme vytipované hráče, ale je teprve začátek přestupového období,“ doplnil Látal, který plánuje dát v přípravě prostor hráčům z mládeže.

„Pokusím se, aby mé spojení mezi juniorkou, respektive B-týmem, bylo silné. Ale říkat teď, že ten a ten hráč skočí hned do A-týmu, je velice předčasné. Budu je mít v hledáčku, ale jestli se někdo prosadí, to už je přímo na těch klucích,“ uvedl.

Jedním z nich je i trenérův syn Radek.

„O to hůř pro něj. Vždycky jsem k němu byl hodně kritický. Možná až moc. Tady je ale jedním z mých hráčů a budu se k němu chovat stejně,“ dodal Látal.

V první fázi ještě musí doladit svůj realizační tým. S Jílkem odchází do Sparty i asistent Jiří Saňák. „Měli bychom to dotáhnout během příštího týdne. Nějaké změny budou, ale nic převratného,“ podotkl Látal.