1 osoba ze 740 (tedy 0,135 procenta). Tohle číslo včera rezonovalo u činovníků, fanoušků i lékařů. Hráč skončil v izolaci, ale víc než to se řeší, jak případ ovlivní optimistický plán o dohrání této sezony. Ze včerejšího vyjádření Ligové fotbalové asociace lze soudit, že nijak. „Věříme, že se klub vrátí do plné přípravy,“ zmínila LFA.

Pokud to půjde, mnozí si oddechnou. Znamenalo by to, že ve městě aut se nenakazili ostatní hráči či trenéři. Pak by nehrozila karanténa celého týmu a zápas proti Slavii (přesně za týden) by se mohl hrát dle plánu. Asi. Háček je v tom, že výsledky testů jsou nyní známy pouze u poloviny klubů. Pořád tak není vyhráno.

„Od pátku se po celé zemi rozjely týmy expertů, kteří u klubů FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY sbírají vzorky PCR testů,“ přiblížil mluvčí asociace Štěpán Hanuš.

Fotbalisté sami mnohdy netušili, co je čeká. Z lidí v ochranných oblecích a gumových rukavicích šel až strach. „Vím, že je to nezbytné, ale že by to bylo příjemné… To ne,“ řekl zlínský křídelník Antonín Fantiš. „Jako když vám tlačí paličkou přímo do nosu,“ dodal jeho parťák Marek Hlinka.