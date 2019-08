Jindřich Trpišovský výrazně zamíchal sestavou a pošetřil hlavní opory na středeční odvetu Ligy mistrů proti Kluži. Souček, Coufal, Hovorka, Kolář či Masopust sledovali vršovické derby jen na tribuně, Stanciu, Bořil a van Buren byli na lavičce.

Kromě Kúdely na stoperu nastoupila úplně jiná sestava oproti té, kterou nasadil kouč Slavie v Rumunsku. Premiéru v letošní sezoně si odbyli Baluta a Tecl, úplně poprvé v lize nastoupil osmnáctiletý brankář Markovič.

Na hře sešívaných to však tolik znát nebylo. Do zápasu nastoupili ve vysokém tempu a již v deváté minutě šli do vedení. Hušbauer ukázal, že ošklivé góly nedává, jeho střela do šibenice z přímého kopu bude jednoznačně patřit k nejhezčím momentům kola.

Klokani se prosazovali jen těžko, debutant Markovič musel v první půli zasahovat výrazněji jen jednou. Naopak domácí mohli několikrát navýšit vedení, ale v největších šancích neuspěl Júsuf ani Holeš.

Po přestávce slávisté zasadili soupeři rozhodující rány do vazu, dvakrát se prosadili po rohovém kopu, v obou případech se do střelecké kolonky zapsali stopeři. Nejprve po chybě brankáře Fryštáka v pohodě trknul míč do sítě Frydrych, podruhé dorážel pokus svého obranného parťáka Kúdela.

A když ještě před uplynutím hodiny hry dostal druhou žlutou kartu hostující Vacek, o osudu zápasu bylo rozhodnuto. Poslední půlhodina přinesla ještě několik zajímavých okamžiků a gólem nakonec ještě jeden skončil. Parádní kombinaci domácích zakončil úspěšně Traoré.

Slavia tak zvítězila v poklidu 4:0 a vyhrála šesté ligové utkání ze sedmi. "Navázali jsme na určité výkony a udrželi dobrou šňůru. Mohli jsme nechat odpočinout některé hráče a je fajn, že jsme to zvládli i v jiném personálním obsazení. Nikdo nezahrál špatně," pochvaloval si trenér Jindřich Trpišovský.

Bohemians nepřerušili prokletí na půdě Slavie, kde zvítězili naposledy v roce 1993. "Doufali jsme, že využijeme toho, že nastoupí hráči, kteří nemají rytmus, ale nepovedlo se. V prvním poločase se ukázalo, že hrát se s nimi dá, dostali jsme jen gól ze standardky, to je kvalita Hušbauera. Stav 1:0 byl ještě hratelný, ale pak dva góly, vyloučený Vacek a nebylo co řešit," shrnul duel kouč Martin Hašek.

SK Slavia Praha - Bohemians Praha 1905 4:0 (1:0)

Branky: 9. Hušbauer, 49. Frydrych, 56. Kúdela, 90 + 1. Traoré ČK: Vacek. ŽK: Baluta, Júsuf, Hušbauer – Keita, Fryšták, Ugwu. Diváci: 16243

Slavia: Markovič – Holeš, Kúdela (66. Traoré), Frydrych, Zelený – Král – Ševčík, Hušbauer, Baluta – Tecl (73. van Buren), Júsuf (58. Škoda).

Bohemians: Fryšták – Bartek, Hůlka, Krch, Podaný – Vaníček (71. Schumacher), Jindřišek, Vacek, Vodháněl (80. Záviška) – Hronek, Keita (63. Ugwu).

Rozhodčí: Rejžek – Kotalík, Pečenka