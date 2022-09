„Jsem rád, že jsme to zvládli. Bylo nám jedno jak to uděláme, ale potřebovali jsme, aby tři body zůstali doma, což se nám povedlo. Stěžejní bylo, že kluci i přes nepřízeň některých fanoušků na hlavní tribuně velmi rychle zareagovali na inkasovanou branku a dali druhý gól,“ prohlásil zlínský trenér Jan Jelínek.

Zatímco věrné příznivce v domácím sektoru za neustálou podporu chválil, slova některých fandů jej mrzela. „Lidi by si měli uvědomit, že nejsme Barcelona,“ prohlásil.

První půle opravdu fotbal ze španělské La Ligy na Letné nenabídl. Oboustranně nervózní část přinesla jen málo vzruchu a pouze pár nebezpečných situací.

„Oba týmy dobře bránily. Bylo těžké se tam dostávat. Na žádné straně nebyla herní pohoda,“ vypozoroval domácí kouč.

I přesto šli ševci po vlastním gólu Hlavatého před přestávkou do vedení. „Pro nás bylo strašně důležité, abychom proměnili další šanci na 2:0, aby nás to zklidnilo a měli hru více pod kontrolou, což se nestalo. Příležitosti jsme ve druhém poločase neproměnili a pak přišla chyba dozadu při špatném zpracování a nabídli jsme Pardubicím vyrovnávací branku,“ povzdechl si Jelínek.

Hrubý: Tlak jsem nevnímal. Je začátek ligy, takže bych to tak nedramatizoval

Zlín se ovšem rychle otřepal a přesnou ranou Hrubého si vzal vedení zpět.

„Už delší dobu si říkáme a možnosti ukazujeme na videu. I o poločase jsme zmiňovali Janetzkého akci, kdy to v rychlosti krásně vytáhl směrem k jejich bráně. A i když má opravdu dělo v noze, tak zase měl myšlenku nahrát. Naštěstí Hrubas to zvládl. Strašně důležitá branka,“ vyzdvihl.

Moravanům v závěru ještě nahrálo vyloučení Helešice čtvrt hodiny před koncem.

Východočeši ale i v deseti bojovali a až do konce soupeři zatápěli. „Byly tam dobré přechody, ale místo toho, abychom se zklidnili na balonu a trošku si útok připravili, tak se na hráčích projevila psychika. Bylo složité s tím něco dělat,“ říká.

Ševci ale vedení uhájili a urvali první výhru sezony. Na tabulku se jim nyní dívá daleko lépe. „Pořád je to začátek. Čtyři týmy měly po třech bodech, mančafty před námi nebyly daleko. Někteří soupeři začátek nemají také ideální. My jsme sbírali teďka po bodu a vítězství si strašně přáli. Tři body jsou strašně důležité. Já jsem rád, že jsme to zvládli,“ oddechl si.

Pomohl i vlastní gól. Ševci zdolali Pardubice, slaví první výhru sezony

Zlíňané výhrou 2:1 pokazili ligovou premiéru dočasnému pardubickému kouči Pavlu Němečkovi. Čtyřicetiletý trenér převzal poslední tým v pondělí dopoledne, ze dne jej ale neodlepil.

„Pro mě to bylo překvapení. Myslel jsem, že k tomu může přijít až po vzájemném zápase s námi. Vedení Pardubic se k tomu odhodlalo už teď. Já ale Pavla znám, studujeme spolu licenci, dokonce jsem s ním i v Pardubicích hrával. Na druhé straně měl jenom jede den na to, aby s týmem něco udělal, což asi moc nešlo. Proto jsme se na utkání připravovali standardně,“ dodal Jelínek.