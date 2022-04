Kladenští se nemohli prosadit a pomohla jim až doslova „špinavá“ branka po Keharově nahození, které s pomocí Žukovova betonu dotlačil do sítě bojovník Babka. „Martin Kehar puk dobře nastřelil, já se tam nějak motal kolem brány a gólman si to sám vrazil za sebe. I takové góly padají a pro mě byl první za Kladno, o to víc jsem šťastnější. Navíc nebyl asi rozhodující, ale hodně nám pomohl, nastartoval nás," smál se Jakub Babka.

Už o minutu později slavili Rytíři znovu. Jak slíbil trenér Čermák po prvním zápase, jeho tým změnil přesilovku, ale ne jejího hlavního snipera. Kubík tentokrát dostal místo od Plekance nabito od Baránka a Žukova nachytal ranou na bližší tyč.

Jihlavští Ježci, jak si říkají po zdejším pivovaru, pak sice párkrát mohli vyrovnat, hlavně Skořepa byl blízko, nicméně dál měli víc šancí Kladenští a po dlouhém obléhání branky jim vystřelil dvougólový náskok od modré Wood. Jenže trenér Jihlavy Viktor Ujčík zkusil challenge a dost nečekaně mu vyšla, protože Melka sice fauloval Žukova, ale evidentně až poté, co puk zaplul do klece. Hrálo se tedy dál a protože Skořepa napálil tyč a Zadražila vychytal skvěle Bow (to byly zásadní momenty), rozhodla až poslední třetina.

V té Dukla hrála přesilovku po faulu Dotchina, jenže tak jako v neděli i v pondělí dělala ve výhodě velké chyby. A stejně jako v prvním duelu ji dokonale potrestal třetí brankou po samostatném úniku mladík Filip, Žukov si zase nepohlídal mezeru mezi nohama.

Zbytek zápasu už domácí odehráli s přehledem, hostům už scházela jiskra a možná a síla k případnému vyrovnání. Dotchin potrestal ranou do prázdné branky risk s power-play a stanovil účet na konečných 4:1.

A tak se ke dvěma zápasům do Jihlavy pojede za stavu 2:0 pro Kladno. Na starém Horáckém stadionu se hraje ve středu a čtvrtek vždy od 17:30 hodin.

Ohlasy trenérů:

Viktor Ujčík: Jedeme domů s prázdnou, takže nejsme spokojeni. Už jsme hráli lépe, hlavně první třetinu, ale stejná písnička: přesilovky a oslabení nám nejdou, proto nás soupeř zase porazil. Je v tom diametrální rozdíl. Co se týče challenge, koukal jsem se na Maxovu reakci po gólu. Nemám tady videokouče, ale podle pohledu na kostku jsem viděl, že mu útočník trochu odsunul hokejku a proto střela po ledě prošla. Tak jsem to zkusil, protože v té chvíli je pustit do vedení 3:1 by bylo špatné.

Jiří Burger: Čekali jsme další těžký zápas, což se potvrdilo. Už proto, že šla Jihlava do vedení a nám první třetině něco chybělo. Pak jsme se zlepšili, šli do vedení a sice je škoda, že nám nebyl uznaný třetí gól, ale když jsme ho pak dali v oslabení, dobře jsme si náskok pohlídali a Jihlavu do žádných větších šancí nepouštěli. Mates (Filip) skvěle bruslí a když se dostane do úniku, proměňuje je. Dařilo se mu to už v sezoně a jsme rádi, že si to přenesl i do baráže.

Rytíři Kladno – Dukla Jihlava 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Branky a nahrávky: 25. Babka, 26. Kubík (Baránek), 47. Filip (Wood), 59. Dotchin – 4. P. Čermák. Rozhodčí: Hradil, Veselý – Lučan, Kis. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváků: 4500. Stav série: 2:0.

Kladno: Bow – Arzamascev, Dotchin, Wood, Ticháček, Baránek, Kehar – Hlava, Plekanec, Kubík – Melka, Zikmund, Pytlík – Beran, Indrák, Jágr – Machala, Filip, Babka.

Jihlava: Žukov – Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Eliáš, Kowalczyk, Valenta – Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, Zadražil, Harkabus – Brož, Menšík, Seman – Čermák, Juda, Cachnín.

