Olomoucký Andrův stadion žil ve středu večer finále MOL Cupu mezi pražskou Slavií a Baníkem, po kterém sešívaní slavili double po 77 letech. Fanoušky Sigmy ale momentálně víc zajímá dění u velkého rivala Slavie na Letné. Sparta už by brzy měla představit nového trenéra a dosavadní olomoucký kouč Václav Jílek je velmi vážným kandidátem.

Václav Jílek. Loučí se se Sigmou? | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Podle tří zdrojů Deníku už to dokonce vypadá, že na Hané budou brzy hledat nového trenéra, protože Jílkův odchod do Sparty je prakticky hotovou věcí. Olomoucký kouč měl kývnout na podmínky a řešit se prý má už jen výše kompenzace. Jílek nedávno podepsal na Hané novou dvouletou smlouvu, ze které ho Sparta musí vykoupit. „Do konce týdne by mělo být jasno,“ shodují se zainteresovaní.