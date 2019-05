Hledání trenéra fotbalové Sparty nabralo na obrátkách. Z pěti kandidátů si na Letné údajně už vybrali toho pravého. Do centra dění se dostal kouč olomoucké Sigmy Václav Jílek. Ještě v sobotu mluvil o Spartě, kde před časem dělal asistenta Vítězslavu Lavičkovi, pouze v hypotetické rovině.

Koneckonců v Sigmě prodloužil smlouvu o další dva roky do léta 2021.

„Momentálně jsem trenérsky vázaný v Olomouci a všechno kolem Sparty jsou jen spekulace a hypotézy,“ odpovídal po porážce 1:2 na Slavii v posledním kole základní části. „Samozřejmě mediální zájem Sparty je svým způsobem potěšující,“ dodal Jílek.

„Vždycky to má ale dvě strany. Je to o nastavení nějakých zásad, principů a mantinelů, o tom, co by případná spolupráce měla obnášet. Pokud to bude dávat logiku, tak se o tom můžeme bavit dál,“ řekl dále Jílek.

V úterý server isport.cz přišel s tím, že dvaačtyřicetiletý Jílek je pro Spartu favoritem číslo jedna.

„Nevím o tom. Žádné jednání, ani schůzka se nechystají,“ odpověděl jen krátce sportovní ředitel Ladislav Minář.

Mezi favority má patřit částečně i proto, že už si práci v historicky nejúspěšnějším českém klubu vyzkoušel.

„Možná se to dá brát jako výhoda, že jsem poznal chod toho klubu a zázemí. Na druhou stranu jsem nikdy nebyl ten, kdo má hlavní zodpovědnost a kdo je první na ráně. Myslím si, že moje tehdejší pozice byla s Víťou Lavičkou nesrovnatelná,“ uvedl kouč.

Sám Jílek absolvoval v pondělí operaci kolena, ale ve středu už byl znovu na Andrově stadionu a dohlížel na přípravu svým olomouckých svěřenců.

Sigmu už v pátek čeká úvodní zápas semifinále skupiny o Evropu ve Zlíně.