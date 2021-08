I přes výhru tedy nejste maximálně spokojen?

Který trenér vám to řekne (úsměv). Byly tam situace, které nebyly sehrané tak, jak jsme chtěli. Důležité bylo, že jsme si udrželi produktivitu. Zásadní věc, na které jsme pracovali byla pevnost defenzivní linie a to se také povedlo vylepšit. Zlín měl šance, ale spíš po našich ofenzivních chybách, kdy jsme lehkovážně ztratili míč a podobně. Kluci to zvládli velmi dobře. Nebylo to jen o obranné čtyřce, ale o defenzivní činnosti celého mužstva.

Byla klíčovým okamžikem neproměněná šance domácího Poznara krátce po brance na 1:2?

Gól na 2:1 byl z mého pohledu strašně laciný. Nákop do prostoru bez hráčů, pak ztráta míče a nakonec střela, která podle mě byla jasně chytatelná. V tu chvíli to soupeře nakoplo a je třeba na to zareagovat. Pablo tam lehce ztratil balon a v momentě, kdy by Poznar vyrovnal, tak by vývoj mohl být úplně jiný.

Opět se trefil Pavel Zifčák, už potřetí v sezoně. Neměl by hrát spíš na hrotu útoku, v prostoru, odkud se proti Zlínu prosadil?

Na druhou stranu nastupoval třikrát z pozice křídelního hráče a třikrát se trefil, i když jeden gól (proti Pardubicím) byl ze standardní situace. Je to otevřené. Není to tak, že bychom byli jasně rozhodnutí, co je pro Pavla Zifčáka nejlepší pozice. Skládáme to spíš tak, abychom pro soupeře vytvořili co nejefektivnější skladbu ofenzivní trojice. Měli jsme proti Zlínu spíše menší středové hráče, tak jsme tam chtěli mít Pavla i kvůli standardním situacím, protože víme, že Zlín má standardky výborné. Pavel to splnil. Výkon byl vysoce kvalitní a nebylo to jen otázkou toho gólu, ale celkové práce ofenzivní i defenzivní.

Gól vstřelil i David Vaněček, takže na nule zůstává paradoxně útočník číslo 1 Antonín Růsek. Jak jste byl spokojen s jeho výkonem?

Tonda pracoval líp v pozici pod útočníky. Chtěli jsme, aby stopery trochu vytahoval a otevíral prostory pro rychlé hráče z krajů Zifčáka a Matouška. Přáli jsme si, aby udržel balony, což se ne vždy dařilo, měl tam dvě nebo tři laciné ztráty. Pro mě bylo důležité, že měl sebevědomí, ty míče si pořád bral a vázal pozornost obránců. Zároveň se shodneme na tom, že když nastupuje na hrotu, tak od něj góly, šance a gólové přihrávky očekáváme a zatím je toho málo. Je to o práci a věřím, že jsme na dobré cestě a Tonda góly dávat bude.

Jak hodnotíte přínos střídajících hráčů, kteří duel zlomili v závěru ve váš prospěch?

Střídání nejsou o kvalitě trenéra, ale o kvalitě hráčů z lavičky. Když jsou hráči schopní přinést změnu, která je podložená kvalitou hráče, tak se dobře střídá. Dnes nám to vyšlo. Zahradníček a Hála sehráli skvěle situaci při třetím gólu. David Vaněček dal gól, ale vyzdvihl bych i Vepřeka, který zpevnil obranu, když jsme v závěru přešli na tu trojkovou obranu. Všichni přispěli svým dílem. Toto týmové pojetí je pro nás důležité, aby všichni pracovali pro mužstvo a nebyli uražení.

Kdy budete mít k dispozici stopery Beneše s Hubníkem?

To je otázka. Věřili jsme, že budou už na toto utkání. Víťa Beneš by měl teď začít s tréninkem. U Romana Hubníka je to ještě nejisté. Po reprepauze přinejmenším by měl být plně připraven. Uvidíme, jak to bude dlouho trvat, ale u něj je to pomalejší.

Jaké plány máte s Martinem Nešporem?

Je teď v pozici čtvrtého útočníka. Komunikujeme s ním, pracuje a uvidíme, jestli bude mít kvalitu, aby přeskočil hráče, kteří jsou před ním. Pokud by přišla nějaká možnost odchodu, tak bychom mu asi nebránili, ale není odložený, že bychom s ním vůbec nepočítali.