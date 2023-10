Chvíle hrůzy v Plzni. Brankář Jindřich Staněk upadl po drsné srážce s Václavem Drchalem z Jablonce do bezvědomí. Ze stadionu zamířil rovnou do nemocnice. Viktoria vyhrála po obratu 3:2.

Brankář Jindřich Staněk z Plzně zůstal po střetu ležet na zemi. | Foto: ČTK/Miroslav Chaloupka

Děsivá scéna se odehrála ke konci zápasu. Plzeňský brankář Jindřich Staněk se v 73. minutě vrhnul pod nohy Václavu Drchalovi, který ho nešťastně zasáhl do krku. Staněk zůstal bezvládně ležet a celý stadion ztichl.

Staněk byl v bezvědomí, nehýbal se. Reprezentační gólman zůstal ležet a po dlouhém ošetřování musel být naložen na vozík a odvezen ze hřiště. Když se probral, zamával divákům. Z trávníku putoval na vyšetření do nemocnice.

„Já u toho byl asi první. Když jsem ho viděl, bylo mi trošku špatně, protože vůbec nereagoval. Vůbec jsem nevěděl, co dělat. Naštěstí neměl zapadlý jazyk,“ líčil plzeňský stoper Václav Jemelka po vítězství 3:2.

„Jak mi v tu chvíli mohlo být? Krve by se ve mně nedořezal. Je to podruhé za měsíc. Snad to bude mít vývoj, jaký si vždycky přejeme, aby to nebylo vážné,“ přál si trenér Miroslav Koubek.

„Bohužel to zranění hlavy má teď druhé po sobě. Snad to bude dobré a samozřejmě mu držíme palce. To vítězství je pro něj,“ doplnil Jemelka.