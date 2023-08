Na výhru se poměrně dost nadřeli, o to cennější pro ně je. Fotbalisté Slavie udolali Mladou Boleslav 1:0, zvládli i čtvrtý ligový zápas a jako jediní drží krok k mistrovskou Spartou. „Bylo to náročné. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ ulevilo se Jindřichu Trpišovskému.

FORTUNA:LIGA, 4. kolo: FM Mladá Boleslav - SK Slavia Praha (0:1), 13. 8. 2023 | Foto: Miloš Moc

Pražané rozhodli těžký zápas v 59. minutě, kdy si dal po souboji s Muhamedem Tijanim vlastní gól domácí Florent Poulolo. „Myslím, že zápas potvrdil to, co jsme očekávali. Bylo to těžké utkání, věděli jsme, že bude těžké získat tři body. Boleslav má dobrý tým, silnou základní sestavu i lavičku. To se potvrdilo. Vážím si toho, jak jsme dnes pracovali do defenzivy,“ chválil Trpišovský po výhře 1:0.

Slavia se na výhru nadřela, Sparta rozjela kanonádu. Plzeňský Šulc dal hattrick

Slávistický kouč poslal na hřiště střídajícího Tijaniho, letní posilu z Baníku, jen minutu před rozhodujícím gólem. „Jesti jsme dostal pochvalu za střídání? Něco takového proběhlo,“ smál se Trpišovský. Tijaniho pochválil. „Pracuje na sobě, zvyká si na náš styl. Má občas dny jako na houpačce, ale je to o jeho mentálním rozpoložení. Myslím, že pro nás může být hodně prospěšný.“

Trpišovský se během utkání dostal do výměny názorů s boleslavským asistentem Pavlem Medynským. „Probírali jsme profilicenci, kterou jsme společně studovali. Dokonce jsme spolu párkrát spali na pokoji. Známe se dlouho. Probírali jsme společné zážitky ze školy,“ culil se kouč Pražanů.

Jindřich Trpišovský po výhře v Mladé Boleslavi:

Zdroj: Youtube

Ocenil atmosféru na boleslavském stadionu, kde bylo i díky hostujícím fans vyprodáno (5000). „Musíme si toho vážit. Produkt, který se dělá, se neustále zlepšuje. Na stadionech je lepší prostředí, týmy se snaží hrát ofenzivněji. Už to není ta kung-fu liga se 150 fauly za zápas. Není to už tolik o bojovnosti, ale o technických hráčích. Lidé chtějí koukat na fotbal, je naší povinností ho dělat co nejhezčí, protože na tohle chtějí chodit.“

V Edenu v těchto dnech probíhá výměna zničeného trávníku. V pondělí by se měl pokládat nový pažit. z Německa. „Máme garance, že je vyztužený, měl by být pevnější a rychleji se chytit.mKlub zainvestoval do nejdražší varianty trávníku, která byla k dispozici, snad se to chytí.“

Starý dobrý Souček je zpátky. Čech nadchl. Chci hrát v týmu velkou roli, vzkázal

Slávisté v součtu s triumfem 3:0 nad Dnipro-1 v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy zvítězili i v pátém soutěžním zápase sezony a dobře se naladili na odvetu proti ukrajinskému klubu, ke které nastoupí ve čtvrtek v Košicích. Trpišovský ocenil, že bitva se Středočechy jeho tým dobře pripravila na Dnipro. „Každý zápas vyhrát je těžké. Pro nás to byla zatím asi nejtěžší prověrka.“