Fotbalová Slavia se dohodla s trenérem Jindřichem Trpišovským na prodloužení smlouvy. Sedmačtyřicetiletý kouč podepíše v pátek po otevřeném podvečerním tréninku na stadionu v Edenu před sobotním ligovým derby na Spartě nový tříletý kontrakt. Původní smlouva měla trvat do 30. června s následnou dvouletou opcí, kterou obě strany po vzájemné dohodě nevyužily a uzavřou nový kontrakt. Pražský klub o tom informoval na svém webu.

Jindřich Trpišovský | Foto: ČTK / Peřina Luděk

Trpišovský přišel do Slavie v polovině sezony 2017/18 a stal se nejúspěšnějším trenérem klubu v samostatné historii. S týmem získal třikrát ligový titul a domácí pohár a velkou stopu zanechal s mužstvem i na evropské scéně. Červenobílí pod jeho vedením podruhé v historii postoupili do skupiny Ligy mistrů a třikrát došli v pohárech až do čtvrtfinále - dvakrát v Evropské lize a jednou v Evropské konferenční lize.

V aktuální ligové sezoně slávisté po nedělní remíze 1:1 v Mladé Boleslavi přišli o vedení v tabulce a po 26 kolech ztrácejí z druhého místa dva body na Spartu. Venku v nejvyšší soutěži už čtyřikrát po sobě nezvítězili a během jarní části uhráli oproti letenskému rivalovi o sedm bodů méně.

Navzdory současnému klopýtání vedení s Trpišovským a jeho asistenty Zdeňkem Houšteckým, Jaroslavem Köstlem a Štěpánem Kolářem prodlouží smlouvy. Realizační tým Slavie se zařadí k nejdéle působícím trenérům u jednoho klubu v historii československého fotbalu.

„Tituly, poháry, Evropa i Liga mistrů. Posledních pět a půl roku patří sportovně k jednomu z nejúspěšnějších období červenobílé historie. Společně jsme dostali Slavii z nuly na 32. místo klubového žebříčku UEFA. Schopnost trenérů dostat z hráčů to nejlepší, zlepšovat je ve všech směrech a poté jim otevírat cestu do top evropských soutěží, je v Čechách naprosto unikátní,“ uvedl předseda klubového představenstva Jaroslav Tvrdík.

Tvrdík: Trenéři mají naši důvěru

„Současný trenérský tým je jedním z pilířů nejen sportovní, ale také finanční výkonnosti Slavie. Mají naši plnou důvěru a získali po právu mimořádnou podporu a oblibu u našich fanoušků. Ti jsou naším velkým hnacím motorem za každé situace. Nevidíme tedy lepší příležitost než novou smlouvu s Jindrou, Houšťou, Jardou a Štěpánem podepsat právě v pátek. Pod Tribunou sever. Doufám, že lidé dorazí v hojném počtu,“ doplnil Tvrdík.

Výtěžek ze vstupného na otevřený trénink Slavia poskytne svému nadačnímu fondu. Nejlevnější lístek stojí 50 korun.