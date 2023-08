Šance na dva zápasy měla fotbalová Slavia, přesto se ve třetím kole české ligy na výhru 2:1 se Zlínem pořádně natrápila. Sešívaní vyprodukovali 31 střel, v první půli trefili třikrát brankovou konstrukci, do toho se v brance Ševců vyznamenal brankář Stanislav Dostál.

Václav Jurečka se snaží překonat zlínského brankáře Stanislava Dostála. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Festival neproměněných šancí, i tak by se dal nazvat výkon Slavie během domácího utkání se Zlínem. Hostující brankář Stanislav Dostál držel v první půli skvělými zákroky bodové akcie Zlína, do toho svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského třikrát trefili brankovou konstrukci.

„Vytvořili jsme si strašně moc šancí na to, v jakém stavu je hřiště. Postupně se během zápasu zhoršuje. Kdybychom první půli hráli dva dny, gól bychom nedali. Nevím, co vše bychom neproměnili. Chyběl tomu nájezd dvou na nikoho. Vytvořili jsme si velký tlak, nepustili jsme soupeře za první půli ani do vápna, paradoxně jsme z toho nedali gól,“ řekl po utkání trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Jednatřicet střel Slavie

Druhý poločas začal sešívanou radostí, to když Dostála ve 46. minutě zblízka prostřelil Ondřej Lingr, pojistku přidal po centru Lukáše Provoda útočník Mick Van Buren, který si připsal druhý zásah v letošní sezoně.

„Podařilo se nám pak dobře vstoupit do druhého poločasu, z takové nejmíň vážné akce oproti prvnímu poločasu jsme se poprvé trefili. Pak se nám podařilo dát gól na 2:0 a pokračovali jsme ve hře se spoustou rozmanitých akcí. Udělali jsme asi rekord v počtu zásahů soupeřova brankáře, na druhou stranu vynikající výkon od něj,“ hodnotil Trpišovský.

Sešívaní nakonec vystřelili jednatřicetkrát, z toho pálili patnáctkrát na branku. V závěru zápasu z toho ale bylo nakonec nečekané drama - nejprve skončil Čelůstkův centr na tyči, v 84. minutě ale už Zlín snížil. Vukadinovičův centr našel Černína, jehož hlavičku si do vlastní branky srazil Vlček.

Dvě minuty před koncem mohla Slavia ztratit téměř vyhraný zápas. Střela hostujícího záložníka Koláře jen těsně minula břevno domácí branky. „Soupeř nejprve trefil spojnici, pak jsme trestuhodně ztratili míč, došlo k centru, tečované hlavičce a dostali jsme gól na 2:1. Zkomplikovali jsme si to a po takovéhle převaze jsme zápas dohrávali zbytečně nervózně. Měli jsme dát daleko více gólů a neměli si nechat dát branku,“ uzavřel Trpišovský hodnocení nervózního utkání.