Fotbalisté Slavie měli v nohách čtvrteční utkání proti AS Řím. V neděli vyloupili Andrův stadion. Trenér Jindřich Trpišovský měl po vítězství nad Sigmou ale jen slova chvály. Na svůj tým, soupeře, trávník i rozhodčího.

Jindřich Trpišovský | Foto: Deník/Jan Pořízek

Po těžkém čtvrtečním utkání s AS Řím (2:0) jste vyhráli v Olomouci 3:1. Jak utkání hodnotíte?

Z mého pohledu se hrálo výborné utkání, kterému přispěli všichni jeho účastníci. Od nás tam byla velká kvalita, dobrý pohyb. Výborná Sigma přispěla také ke kvalitě, perfektní hřiště, které Olomouci závidím. Jeho kondici během zápasu, tak po něm a rovněž rychlost trávníku. Výborný byl také rozhodčí, který nastavil trend a souboje rameno na rameno nechal být, hráči si na to rychle zvykli a hra byla plynulá, nebyla přerušovaná. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli v těžkém programu, jaký máme.

Dali jste brzy gól, ale po vyrovnání se do hry dostala i Sigma.

Měli jsme asi nejlepší vstup do utkání v sezoně. Prvních patnáct minut jsme vypadali velmi dobře. Potom Sigma kopla perfektně standardku, skoro nebránitelnou a ta ji pomohla. Začala být aktivnější, my pasivnější, a hlavně jsme ztráceli míče nahoře, které jsme měli udržet. Sigma se opticky dostala do pasáže, že hrála velmi dobře. Před utkáním jsme se bavili, že tohle nechceme. Mají v ofenzivně šikovné hráče do kombinace a nechtěli jsme je na hřišti nahánět. Ale to se stalo. Pak nám pomohl gól do šatny. Ve druhé půli jsme byli rozjetí a v takové flow, že to pro Olomouc bylo těžké. I když hrála zajímavě a Mandy tam chytil jasný gól. My jsme tam měli hezké kombinační pasáže. Z mého pohledu opravdu dobrý technický zápas, tvrdý, ale fér. Technickou kvalitou jsme byli blíže vítězství, což jsme potvrdili.

Ševčík se vrátil po zranění a moc to na něm nebylo vidět. Jak moc vám pomohl?

Je to asi jeho největší přednost. Nevím, jak to dělá. V momentě návratu má vždycky nejlepší formu, ale bohužel mu to dlouho nevydrží. Je to věc, kterou musíme a chceme hlídat, protože jakmile odehraje anglický týden čtvrtek - neděle, tak v tom nedělním zápase přijde nějaké svalové zranění. Je jiný než ostatní střeďáci, je vyhraný, dokáže jako jeden z mála diktovat tempo hry, přidržet míč, rozhodnout se pro dobrá řešení, ale hlavně zrychluje hru nahoru, což ostatní hráči nemají. S ním je hra rychlejší a plynulejší. Má první přihrávku nahoru na rozběhnuté hráče. Zafeiris se to učí, Oscar to nemá a asi nikdy nebude mít. Petr má ingredienci, která nám hodně chyběla. Máme na něj velké nároky, hodně věcí mu vyčítáme, ale hodí se k němu teď slovo nenahraditelný, protože když chybí, tak to v ofenzivě někdy nemá parametry jako dnes.

Jak jste pracovali s týmem po emotivní výhře proti AS Řím?

Pomohlo nám prostředí tady v Olomouci. Na české poměry krásný stadion, fantastické hřiště i evropský soupeř, který hraje technický fotbal. Přechod nebyl žádný šok. Když se bavíme o evropském fotbale, tak se tomu tenhle zápas blížil. Náš tým není moc zkušený, míváme výkyvy. Opakuji se před každou repre pauzou, protože se před ní dostaneme do nějakého laufu, pohody, kdy se nám daří, ale kluci se pak rozprchnou na nároďáky a budeme to opět lepit. Tým je teď v pohodě, kterou si přenesl z utkání s AS Řím. Nabral sebevědomí, které ukázali třeba Ogbu a Oscar pod tlakem Sigmy, která šla nahoru v šesti hráčích do presinku, ale my jsme míč udrželi, hru otočili a dostali se z toho. Je také obrovský rozdíl na regeneraci hrát ve čtvrtek pohár doma a pak ligu venku než obráceně. Povedlo se nám dobře namixovat sestavu. Hráči, kteří hráli ve čtvrtek přinesli velkou kvalitu a sebevědomí. Těch pět, kteří nehráli, zase energii. Jsme rádi, že za námi přijelo zase tolik fanoušků. Před utkáním jsme si připomněli loňský začátek tady, kdy jsme prohrávali v 7. minutě 0:2 a tentokrát jsme si to nechtěli takhle ztížit.

Připravovali jste se na stopera Filipa Nováka, který hrál českou ligu po osmi letech?

Jo. Věděli jsme, že Beneš je po nemoci a nebude pravděpodobně hrát. Filip dodal Sigmě jinou ingredienci. Bylo to pro nás těžké. Měli na rozehrávce praváka a leváka, hůř se nám to nahánělo. Proto jsme zvolili dva útočníky, aby stopeři byli pod větším tlakem. Sigma se v tomhle ale začíná hodně zvedat. Ať je to Zmrzlý, nebo Chvátal, tak už je rozehrávka komplexní. Ale radši jsme zvolili, že volnější budou krajní hráči než středoví. Filip ukázal, v čem je silný - obrovské zkušenosti, rozehrávka. Překvapil mě poziční hrou. Byl záměr, aby van Buren zabíhal jemu za záda, ale zvládnul to skvěle. Pro Sigmu to bude fantastický hráč. Jak mají mužstvo silné nahoře v kombinaci, tak ho dobudovávají vzadu. Hrozně jim pomůže.

Mojmír Chytil se jako bývalý hráč do Olomouce na Sigmu jistě těšil, ale vyšťavil se proti Římu?

Nebyla varianta, že by hrál od začátku. Vyštavil nám ho ještě rozhodčí, který mu zakázal v 78. minutě vystřídat. Měl křeče do obou lýtek. Hraje ve velké intenzitě a podstupuje spoustu soubojů, které berou ještě víc sil než běhání. Na to si ještě zvyká. Ve čtvrtek do toho dal všechno. Musím ho pochválit. Hrál na Llorenteho s Mancinim, kteří by mohli vyučovat hru do těla a poziční hru. Ukázal obrovskou kvalitu, strašně nám pomohl. Když šel o poločase dolů Tijani, tak se necítil, aby šel za něj. Bylo to vidět i těch patnáct minut, které odehrál. Dostal je spíš za odměnu, že se sem vrátil. Jinak bychom ho do zápasu nedávali vůbec.

Proč jste stáhl o poločas Ogbua a Tijaniho?

Igy už ve čtvrtek dohrával s bolavým tříslem a kolenem. V původním plánu nebylo, že by hrál. Ale v sobotu byl v takovém stavu, že chce nastoupit. A poločas hrál skvěle. O půli ale přišel, že ho to bolí už hodně. Podobně Tijani, se kterým jsme byli první půli nespokojení, ale dozvěděl jsem se, že z prvního souboje měl naraženou kyčel, kost mu natekla, nemohl ani chodit. Musím pochválit van Burena i Vlčka, kteří do toho šli za stavu 2:1. I když Vlčák dostal rychle žlutou kartu, trošku přísnější, tak si s tím poradil skvěle.

Jak se rozhodujete na levé straně mezi Bořilem, Wallemem, Provodem a Dumitrescem, který toho odehrál nejméně?

Na Dumiho to trošku padlo. Začátek měl lepší, než jsme čekali. Teď mu vyčítáme některé věci do defenzivy - přebírání hráčů. V rychlosti musí načerpat i výměnu informací mezi hráči, což mu dělá trošičku problém. Rozhodujeme se podle rozestavení i typologie soupeře. Výhoda je, že Lukáš Provod může hrát na křídle i ve středu, Wallem také. Teď to bylo zaměřené na protihráče Chvátala, kterého měl na sebe. Dumi musí zlepšit obranu, ale má zajímavé věci. Musí si zvyknout na souboje v české lize.

Dostal jste žlutou kartu. Co vás rozzlobilo?

Bylo to spíš nedorozumění. První karta na střídačce byla pro někoho jiného, jen jsem říkal, že tam byl faul na Oscara. Za tohle karty jsou, za fauly ne. Trošku jsem vyletěl. Ale i rozhodčímu jsem říkal, jaký trend měl, perfektně to zvládl. Tohle bylo spíš nešťastné, že se přiblížil ke mně. Jinak jsem byl celý zápas absolutně v klidu. Myslím si, že to ani na žlutou nebylo, ale to je o úhlu pohledu rozhodčího.