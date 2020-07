V pondělí společně se zbytkem zlínského týmu zahájil letní přípravu. I když pandemie koronaviru dál deptá všechny sportovce a řada týmů je v karanténě, kapitán Fastavu věří, že to nejhorší období mají ševci za sebou.

„Doufám, že další sezonu normálně rozjedeme a že ji v klidu dokončíme,“ přeje si čtyřiatřicetiletý fotbalista.

O čem všem před tréninkem mluvil?

O ligovém restartu. „Doufám, že stará sezona definitivně skončila a že se už nic nezmění, protože jak jsme si tady všimli, v českém fotbale je možné všechno. Jsme rádi, že začíná nový ročník. Doufám, že se normálně rozjede, nebudou žádné zádrhele a že v prosinci skončí první část. Je špatné, když týden trénujete, pak máte volno, pak zase trénujete, pak máte volno. Je to o ničem.“

O přerušení sezony a odkládání zápasů. „Je to takové otravné. Čtrnáct dní se na něco připravujete, všechno tomu podřizujete a pak vám pět hodin před zápasem zavolají, že utkání se ruší. Do toho vám řeknou, že máte pět dnů volno a od pondělí se začíná příprava na novou sezonu. Je to nepříjemné z toho pohledu, že nikdo neví, co ho čeká a na co se má připravit.“

O dvoutýdenní dovolené. „Volno mi stačilo. Čtrnáct dní je docela dost. Tělo si odpočinulo, ale pro hlavu je to nic moc, když pořádně nevíte, co bude a neustále sledujete telefon a dění kolem.“

O pandemii koronaviru. „Ze začátku jsme to bral celkem dost vážně, ale postupem času to trošku opadlo. Asi se na to člověk nemůže tak moc upínat, protože by nedělal nic jiného, než jenom seděl u televize nebo u internetu a četl různé zprávy. Nechci to úplně ignorovat, ale snažím se soustředit na jiné věci. Jedna z nich je zrovna fotbal.“

O příští sezoně. „Víme, že minulá sezona nám absolutně nevyšla. Z mého pohledu zcela zbytečně jsme se strachovali až do posledních kol. Pokud nejsme hloupí, tak se z toho poučíme. Věřím, že další sezona bude mnohem úspěšnější. Snad se nám bude dařit a potěšíme i zlínské fanoušky, kteří měli taky trochu pauzu.“

O povedené skupině o záchranu. „Výhry nad Opavou a Příbramí nám dodalo trošku sebevědomí, na druhé straně si musíme přiznat, že jsme hráli s týmy, které byly v tabulce pod námi. Měla by být povinnost je doma porážet. To nám v příští sezoně stačit nebude. Musíme zvládat i utkání s těžšími soupeři. Pokud chceme být nahoře, musí to na hřišti vypadat jinak.“

O aktuální síle týmu. „Těžko odhadovat. Někteří kluci se vrátili z hostování. Co jsem sledoval, tak pravidelně hráli. Věřím, že jim to pomohlo a že oni teď pomohou nám. I když někteří kluci odešli, jiní to musí vzít za ně. Snad to bude na tom hřišti vidět.“

O své pozici v sestavě. „To se musíte zeptat trenéra. Já už jsem na to odpovídal několikrát. Nemám problém zaskočit na jakékoliv pozici. Hlavní je, abych byl na hřišti platný. A je jedno, zda budu uprostřed zálohy, na kraji nebo právě na levém bekovi.“

O přípravných zápasech. „Čeká nás Trenčín a Slovan Bratislava. Určitě to bude zajímavá konfrontace, ale vzhledem k tomu, že teďka zrovna začínáme a kondiční blok je docela náročný, tak to asi bude mít své mouchy. Každopádně Trenčín i Slovan jsou lepší soupeři než týmy z divize, kterým bychom dali pár gólů. Určitě to bude zajímavé.“