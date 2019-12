„Samozřejmě gól chutná dobře. U mě o to víc, že jich moc nedávám. Těší mě, že padl právě v derby,“ radoval se třiatřicetiletý středopolař Fastavu, který si ale nebyl vůbec jistý, zda době zakončení nestojí v ofsajdu. „Bylo to hraniční,“ ví Jiráček. „Rozhodčí ale nechal praporek dole, tak jsem se běžel radovat. Svědomí mám čisté,“ přidává.

Přihrávku Poznara čekal, na zadní tyč čel ale naslepo. „Balon ke mně propadl a já měl před sebou prázdnou branku,“ líčí rodák ze Sokolova. Úplně jednoduché to na těžkém terénu neměl. Navíc z podobné pozice gól párkrát nedal. „Chtěl jsem hlavně trefit bránu, což se povedlo. Gólman si na míč trošku sáhl, ale nestačilo to,“ oddechl si auto vítězné trefy.

Ševci hlavně díky někdejšímu reprezentantovi přemohli Slovácko 2:1 a v tabulce FORTUNA:LIGY odskočili nejhorším třem týmům. „Úleva je samozřejmě velká. Pro celé město, klub, fanoušky i nás hráče to byl důležitý zápas. Moc bodů nemáme, proto každé vítězství má pro nás momentálně cenu zlata,“ cítí Jiráček.

Domácí fotbalisté se ale o těsný náskok museli strachovat až do konce. „My jsme se celkem dost zatáhli. Slovácko naopak hru dost zjednodušilo. Posledních dvacet minut kopalo dlouhé balony do šestnáctky. A samozřejmě čím víc míčů tam lítá, tím je větší pravděpodobnost, že se tam nějaký odrazí. Nám se to nepovedlo ubránit, když jsme ze standardní situace dostali hloupý gól, kterému se dal zabránit. Proto z toho bylo velké drama,“ říká.

Prim hraje bojovnost

Ševci nakonec náročnou šichtu zmákli a na Letné si koupili odpustek po přídělu v Liberci. Hráči Fastavu přiznávají, že nebylo jednoduché se po porážce 0:5 zvednout. „Minulý zápas nám absolutně nevyšel. Snad kromě Rakovana, který nám tam hodně pomohl. Ale promluvili jsme si, změnili jsme nějaké věci, což bylo vidět hlavně na defenzivní práci,“ pravil.

Zlíňané se na konci podzimu pod trenérem Kameníkem prezentují hlavně poctivým a bojovným fotbalem. „My jsme si na začátku sezony zkusili hrát fotbal, ale zjistili jsme, že bodů moc nemáme. Proto jsme hru zjednodušili a proti Slovácku se víc soustředili obranu, což bylo vidět. Nakonec nám to vyneslo vítězství,“ připomněl Jiráček.

V závěrečných dvou letošních zápasech se ale hráči Fastavu pokusí přidat i nadstavbu. „Neznamená to, že se toho budeme držet, ale v některých částech utkání musíme hru zjednodušit a být víc produktivní než doteď,“ dodal.