Příchod hráče za deset milionů? O tom si momentálně můžou nechat fanoušci Sigmy Olomouc pouze zdát. „Klub na to nemá,“ potvrdil v rozhovoru pro Deník ekonomický ředitel Sigmy Jiří Ficner. Jaká je tedy finanční situace klubu? Jaký je plán až město doplatí Andrův stadion a kolik musí nabídnout případný mecenáš?

Jiří Ficner s Antonínem Růskem | Foto: SK Sigma Olomouc

Jaký je rozpočet Sigmy na tuhle sezonu?

Přibližně 110 milionů, i když to bude asi trošku víc. Rozpočet se snažíme vždycky zabezpečit a děláme na něm ještě v průběhu sezony. Teď ho máme zabezpečený od 1. července 2023 do 30. června 2024. Potom budeme muset pracovat na dalším ročníku. Šedesát až sedmdesát procent rozpočtu jde do hráčů. Celkově si ale veřejnost neuvědomuje, že velikostí rozpočtu a zabezpečením patříme spíše do spodní poloviny tabulky. Že se pohybujeme v reálné tabulce takhle vysoko je de facto zázrak. Když si vezmeme Mladou Boleslav či Baník, tak mají mnohem větší rozpočty. Veřejnost ale chce, abychom byli sportovně před nimi.

Sigma ale končí pravidelně ve ztrátě.

SK Sigma Olomouc a.s. byla založena v roce 1995, první účetní rok byl 1996. Každý rok byla ztráta čtyři až pět milionů, jednou to vyletělo na devět a dvakrát jsme se překlopili do zisku. To bylo, když přišla velká platba za přestup v roce 2007. Celkově máme 115 milionů kumulované ztráty, ale z toho 90 milionů jsou odpisy majetku, což byl před rokem 2018 většinově Andrův stadion. Jsou to tedy náklady, které nemusíte platit, ale musíte je zaúčtovat. Z hlediska cashflow to musí vyjít v rovině. Kdyby to tak nebylo, tak jsou na nás exekuce, což není ani jedna. Nikomu nedlužíme. V pohledávkách máme 114 milionů, což je zbytek od města za stadion a nezaplacené platby klubů, naproti tomu v závazcích máme jen 20 milionů. To znamená, že z budoucích plateb jsme 96 milionů plus. I v poslední závěrce je napsáno, že společnost hospodařila výhradně se svými prostředky. Sice máme sjednaný jeden kontokorent, ale ten nebyl čerpán. Sigma nemá závazky po splatnosti.

Pohledávky od ostatních klubů jsou z přestupů za hráče?

Ano. Je to metodika účetnictví. Dám příklad: Hráč bude prodán za 25 milionů a s klubem se domluví, že nám to budou splácet na pětkrát po pěti milionech. Ale my v tom roce, kdy hráč odejde, zaúčtujeme celých 25 milionů do výnosů, protože ten den zdanitelného plnění je momentem, kdy si předáte registračku. Zaúčtuji 25 milionů, ale přijde mi jen 5 a zbylých 20 mám v pohledávkách, které mi postupně podle smlouvy druhý klub splácí. Když jsme prodali stadion za 145 milionů, tak nám město zaplatilo 4 miliony v první splátce, my jsme podali daňové přiznání a z toho zbytku jsme zaplatili daň z přijmu, byť jsme víc nedostali. Museli jsme si půjčit a další dvě následující splátky šly na splacení tohoto dluhu.

Lidé se ptají, co se děje s penězi za přestupy hráčů?

Třicet let je tady stejný model zabezpečení klubu. Vždycky jej Sigma zabezpečovala z prodeje hráčů. Když prodávala Pavla Hapala, tak se za peníze postavilo osvětlení a nové hřiště. Nikdo ty peníze nesnědl, ale z prodeje hráčů se postavil stadion a platí provoz klubu. Nemáme tady žádného generálního partnera, který by pokryl čtyřicet procent rozpočtu. Proto Sigma volá ideálně po mecenáši, který by ji dokázal zabezpečit na několik let dopředu, aby byla nějaká jistota. Aby se tady ale ztrácely peníze, to prostě není možné.

Jakto?

Jsme firma, která je auditovaná a je auditovaná i v meziobdobí. Kromě auditorské firmy je dalším kontrolním orgánem licenční manažer, který prochází celé účetnictví. Ten kontroluje během roku křížem pohledávky a závazky mezi kluby. Každý klub je předloží a pokud má Sigma pohledávku u Sparty, tak ji musí u Sparty v účetnictví také najít v závazcích. Máme speciální bankovní účet a banka nás také kontroluje. Máme tedy během roku trojí kontrolu zvenčí. Od letošního roku je navíc auditorská firma stejná jako ta, která audituje město Olomouc. Představu, že se tady ztrácí peníze, je zbytečné komentovat.

V minulosti měla vysoké ztráty i dluhy, co stálo za jejich vznikem?

Zřejmě je myšleno vyrovnání s Josefem Lébrem, které bylo řešeno prodejem pozemku pod hřištěm s umělou trávou. Průběžné financování se v době, kdy byl předsedou představenstva, řešilo půjčkami. Když jeho působení skončilo, přišel čas se s tím vyrovnat. Výše byla taková, že klubu nezbývalo, než prodat právě tento pozemek. Toto řešení bylo zvoleno i proto, že klub by jej do budoucna stejně nemohl provozovat jako hřiště.

Co dělá klub nyní pro to, aby se to neopakovalo?

V tuto chvíli je to tak, že klidné zítřky nám zajistí jen úspěšné sportovní výsledky, případně samozřejmě navýšení peněz ze sponzoringu. Dlouhodobě se snažíme najít nového majitele či mecenáše.

Proč musela Sigma prodat stadion?

V případě stadionu se jednalo o v podstatě unikátní projekt, kdy z výnosu sportovní činnosti klub postavil tribuny, renovoval hřiště i další majetek potřebný k prvoligovému fotbalu. Oproti ostatním srovnatelným klubům jsme vlastně startovali do ligy s koulí na noze, protože většinově je běžné, že města jsou majiteli stadionů. V roce 2018 se podařilo najít po dlouhých jednáních a doporučení odborné firmy řešení. Stadion byl za znaleckou cenu převeden do majetku města. Je to i stabilizační krok. Třeba pro případ, kdyby přišel v budoucnu majitel, který by chtěl jen zobchodovat licenci a ponechat si majetek. Teď tato situace nepřipadá v úvahu. Stadion bude vždy zachován pro olomoucký fotbal.

Má klub nějaký plán, co bude až město splatí stadion, pokud by se nenašel mecenáš?

Je to velmi hypotetická otázka. Zřejmě bychom museli příjmy do rozpočtu sehnat jinou cestou, například přes sponzoring. Kdyby se to nepodařilo, musel by se zřejmě rozpočet snížit. Věřím, že k tomu ale nedojde. Děláme vše pro to, abychom našli silného strategického partnera či majitele.

Kolik by musel mecenáš přinést do klubu peněz, aby chod dokázal zabezpečit na několik sezon dopředu a on nemusel prodávat?

Samozřejmě to souvisí se sportovní vizí a cílem, který před sebe případný mecenáš postaví. V případě, že bude stačit boj o záchranu, může to být třeba 10 milionů na chod, pokud by mělo jít o každoroční boj o nejvyšší příčky, tak může být i 50 milionů málo.

Má Sigma peníze, aby udělala nějaký větší příchod?

Otázkou je, co znamená větší příchod. Ale pokud se bavíme třeba o deseti milionech, tak nemá. Jsme o dost níž. Třeba Kuba Pokorný přišel za na naše poměry vysokou cenu, protože jsme v té době byli v kritické situaci, kdy stopeři byli zranění a vykartovaní. Museli jsme zkrátka akceptovat cenu, kterou Baník vystřelil. Je klidně možné, že za půl roku by cena byla třeba poloviční. Také příchod Tondy Růska, který byl za vyšší částku, byl mimo běžné zvyklosti. Takže jsme schopní najít vždy řešení.

Držíte Ladislava Mináře hodně zkrátka v tom, kolik peněz může dát za hráče?

To je otázka, jak on se cítí. Vždycky přijde a řešíme to spolu. Každou sezonu jsme někoho přivedli a klub je schopen zvládnout i kritické situace. Třeba před čtyřmi lety, když měl přijít Radim Breite, tak už to Laďa Minář dokonce vzdal. České Budějovice nabízely víc. Řekl jsem mu ale tehdy, ať přidá a Radim je tady. Pak jsou tu ale i další náklady.

Povídejte.

Není to jen o přestupových částkách. Jsou hráči, kteří jsou drazí na výplatě a těch nemůže být v klubu patnáct. Když tady byli Brazilci Melinho s Rossim, tak byli platově jinde než zbytek mužstva. Můžete tady mít pět, šest nadstandardně placených a ten zbytek musí mít průměrné odměny v nějakém limitu.

Jaký je tedy průměrný plat hráče v Sigmě Olomouc a jaký plat je pro klub už nadstandardní?

V tomto případě nemohu být konkrétní. Smlouvy jsou třístranné – hráč, klub, manažer. Částky jsou v tuto chvíli vázány mlčenlivostí.

Jaký je váš názor na zájem americké společnosti Blue Crow Sports Group o Sigmu Olomouc?

Zatím není k čemu říct názor. Čekáme na odpovědi na naše otázky, které jsme zformulovali do tří základních oblastí: Jakou máte sportovní vizi v Olomouci? Jak si představujete legislativně právní proces uchopení převzetí klubu a kolik prostředků do projektu jako celku jste ochotni investovat. Když na ně budeme znát odpověď, budeme schopni říct nějaký názor. Pro veřejnost jsou důležité dvě věci: Žádná nabídka zatím nepadla, tudíž nikdo nic neodmítl. Naopak obě strany projevily vůli dále jednat a určitě se znovu potkáme. Každopádně je zřejmé, že se jedná o investory, nikoliv donátory. Já jsem měl investiční společnost a vím, jak musí pracovat.