Čtyřbodový náskok před rivaly ze Slavie a do konce sezony tři zápasy. Fotbalisté Sparty mají rázně nakročeno k obhajobě titulu, ale všichni si na Letné uvědomují, že nechtějí křičet pověstné hop, dokud ještě nepřeskočili. „Jsme o krok blíž, ale stále není konec. Čekají nás další těžké zápasy v už tak velmi náročné sezoně. Bojují proti sobě dva skvělé týmy a myslím, že budou až do úplného konce,“ říká kouč Sparty Brian Priske.

Kouč Sparty Brian Priske | Foto: se svolením CPA

„Myslím, že jsme odehráli dobrý první poločas, kdy jsme měli nad hrou kontrolu a vytvořili si spoustu šancí. Měli jsme jít do vedení. Pak přišla červená karta, která nám utkání zkomplikovala. V závěrečné půlhodině přišlo více stresu a emocí obecně. Jsem však hrdý na způsob, jakým hráči zbytek utkání odehráli,“ chválil své svěřence.

Příliš radosti mu ale neudělalo vyloučení Lukáše Haraslína v 63. minutě. Šlo o již desátou červenou kartu pro partu z Letné v této sezoně.

Musíme všechno vyhrát a doufat, uvědomuje si trenér Slavie Trpišovský

„Stalo se to u rohového praporku na soupeřově polovině, kde nám nehrozilo žádné nebezpečí. Vím, že se Lukáš musel rozhodnout rychle, ale musí být v podobných momentech opatrnější,“ míní Priske.

„Naši vykartovaní hráči mohli některé situace řešit lépe, možná měli zachovat trochu více klidu. Na druhou stranu vidím v průběhu celé sezony spoustu soubojů a situací s tvrdými zákroky proti našemu týmu. Podívejte se například na poslední dva zápasy naší rezervy. Ochrana hráčů, a především těch mladých, v podstatě neexistuje. Vím, že komise už nějaké případy projednává, takže doufám v nějaké rozumné posouzení. Konkrétně případ Romana Horáka je ale velkým problémem, jelikož je celá jeho kariéra v ohrožení,“ připomíná brutální faul kroměřížského Matouška na hráče sparťanského B týmu.

Čtyřbodový náskok

Ale zpátky k velkému derby… Priskeho potěšilo, že jeho tým odehrál dobrý zápas, což platilo i po zmiňovaném vyloučení. Remíza je pro Spartu dobrým výsledkem, vzhledem k udržení čtyřbodového náskoku na Slavii.

Derby pražských S skončilo bezbrankovou remízou. Sparta dohrávala v deseti

„Neřekl bych, že remíza je pro nás vítězstvím. Vzhledem k průběhu utkání je to ale asi nejlepší možný výsledek, kterého jsme mohli dosáhnout. Bereme to vždy tak, že remíza je druhý nejlepší možný výsledek. Proto jsme šli i dnes za vítězstvím, což se dle mého názoru ukázalo. Do vyloučení jsme byli lepším týmem a vytvářeli si více šancí. Poté už to bylo především o vůli a bojovnosti celého týmu,“ uzavřel dánský kouč.