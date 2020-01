Do základní osy severočeského klubu už bezesporu patří útočník Petar Musa a ofenzivní záložník Alexandru Baluta, v kádru je zatím hostem i Jan Kuchta. V jarní části nejvyšší soutěže pak slávistickou partu pod Ještědem doplní další kmenový hráč sešívaných, defenzivnější středopolař Jakub Hromada.

Ani v jeho případě však Liberec nebude mít možnost hráče získat natrvalo, což nelibě nese velká část příznivců.

Ti na sociálních sítích netají své rozčarování a tvrdě kritizují politiku klubového vedení. Nechybí ani vulgární nadávky a velké emoce. „Nechci fandit béčku Slavie. To raději cestou svého odchovance, nebo nákupu jinde a vypěstovat,“ napsal na facebookové stránky fanoušků Aleš Tichý.

„To je snad lepší hrát spodek tabulky s vlastními mladými hráči, kteří se časem vypracují, než se stát farmou jakéhokoliv pražského týmu. Před lety Sparta a teď Slavia. Trapas,“ doplnil Tomáš Slezák. Třiadvacetiletý Slovák Hromada přichází jako náhrada za liberijskou oporu Oscara Dorleyho, kterého Slavia z Liberce vykoupila už v létě. Pravděpodobně to ale znamená, že znovu nedostane výraznější šanci talentovaný kmenový hráč Slovanu Michal Beran. Toho si všímá například Libor Rechtorik.

„Za mne ať hraje raději Beran, který třeba teď hned bude horší, ale můžeme ho obouchat a je to náš mladý hráč. Do budoucna mi to dává větší smysl, než pořídit kluka, který rok nekopl do míče, někomu ho rozehrát a v létě řešit, že máme jen nezkušeného Berana,“ popsal situaci.

K rozjitřeným emocím neúmyslně přispěl i sám Hromada. V jednom z prvních rozhovorů totiž prohlásil následující: „Liberec je pro mě nová výzva, na kterou se hrozně těším. Chci pomoci jak Liberci, tak sobě. V létě chci opět zabojovat o místo ve Slavii.“

Vzhledem ke klubové příslušnosti logické vyjádření, pro fanoušky Slovanu ale nic, co by mohli vítat s nadšením. „Super, za Slovan bude bojovat hráč, který už teď vykládá o tom, jak bude v létě bojovat o místo ve Slavii,“ glosoval Rechtorik.

Samozřejmě se najdou i fanoušci, kterým Hromadovo hostování přijde smysluplné. I ti ale mají ke spokojenosti daleko.

„S Hromadou nemám problém. Ten by sem jinak v životě nešel, protože by ho klub nezaplatil. Spíš mě zaráží situace s Rondičem, který měl přijít na přestup. Pokud i ten přijde bez opce, tak už je to k smíchu,“ řekl Deníku dlouholetý fanoušek Slovanu Jan Stejskal.Imad Rondič, dvacetiletý bosenský střelec, je dalším hráčem, kterého chce Liberec ze Slavie získat. Jednání se ale zkomplikovala.

Kouč Pavel Hoftych by také přivítal, kdyby se podařilo proměnit hostování útočníka Jana Kuchty – dalšího slávisty – v trvalý přestup. Přestože toho Kuchta na podzim příliš neodehrál, liberecký kouč v jeho schopnosti věří. A Slovan má momentálně jediného “vlastního“ útočníka, kterým je Korejec Yu mající na kontě pouhé tři ligové starty.

Kuchta by mohl napodobit jiného Slavií odloženého hráče, stopera Matěje Chaluše, který v létě do Liberce přestoupil. Jestli to ale uklidní poměrně mrzuté fanoušky, není vůbec jisté. Navíc stále hrozí odchody některých opor, největší zájem je o střelce Romana Potočného, kapitána Radima Breiteho a rychlonohého štírka Tomáše Malinského.

Vyjádření trenéra Pavla Hoftycha:

„Spolupráce se Slavií je pro obě strany prospěšná. Snažíme se, abychom s hráči, o které Slavia nejeví eminentní zájem, mohli pracovat dlouhodoběji. To je například případ Matěje Chaluše, který k nám přišel ze Slavie na přestup a na podzim udělal veliký pokrok. Jedná se o kapitána lvíčat, ve kterém cítíme veliký potenciál.

Tou samou cestou bychom se chtěli vydat v případě Jana Kuchty. Má potenciál, o kterém vím, jelikož ho znám z nároďáku. Potenciálem je to hodně podobný hráč Matěji Pulkrabovi, kterému se zde dařilo.

U Hromady je těžké předvídat, jelikož rok laboroval se zraněním. Má obrovskou motivaci a touhu. Fotbalista to je, běžec byl vždy dobrý a agresivní umí být také. Může to být tedy mimo jiné i on, kdo nahradí Oscara

Pro trenéra je samozřejmě dobré, že neodešel nikdo z klíčových hráčů, vyjma Oscara, o kterém se vědělo. Na druhou stranu co není dnes, může být za 14 dní, takže nepředbíhejme. Určitě je dobře, že mužstvo, které na podzim ukázalo svůj potenciál, zůstává pohromadě."

Aleš Vávra, fcslovanliberec.cz