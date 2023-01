Litoval však toho, že úvod jara, do něhož viktoriáni vstoupí sobotním zápas s Hradcem Králové (výkop v 15.00) nestihne kvarteto zraněných hráčů (Sýkora, Tijani, Řezník, Kliment).

Mezi fotbalisty, kteří zůstávají mimo hru, jste nejmenoval zimní posilu Matěje Vydru. Znamená to, že bude připravený už na premiéru s Hradcem?

Matěj začínal po vážném zranění od nuly. Absolvoval s námi téměř všechno, ale měl v přípravě chvíle, kdy jsme mu museli ulevit. Váhali jsme, jestli ho nasadit už v generálce s Molde (2:0), ale rozhodli jsme se neriskovat. Vypadá lépe a lépe, takže nevylučuji, že bude v sobotu na Hradec připravený.

Jaká bude vůbec role Matěje Vydry v týmu, může být útočník číslo jedna?

Měl těžké zranění, osm měsíců byl mimo. Nedá se tedy čekat, že bude hrát hned od začátku. Ale v tréninku se jeví výborně, je to rychlý a silný hráč. V útoku máme z čeho vybírat, bude záležet na aktuální formě. Zrovna u Matěje bude možná chvíli trvat, než bude v optimální formě. Do kabiny však zapadl skvěle. I když přišel po zranění, Věřím, že nám na jaře hodně pomůže.

Do útoku přišel i mladý Nigerijec Duronsimi…

Je to mladý kluk, delší dobu jsme ho sledovali. Věděli jsme, že může být zajímavý hráč. Je silný, má dobrý pohyb, rychlostně je dobře vybavený, i zakončení slušné. Šanci dostane a záleží jen na něm, jak ji chytne. Předpoklady má veliké, věřím, že je na jaře potvrdí.

Zato jste přišli opět o zraněného útočníka Jana Klimenta…

Je to škoda. Přál bych si mít všechny hráče k dispozici. Honza si už na podzim prošel dvěma zraněními. Přes zimu pracoval skvěle, bohužel přišlo další zranění. Věřím, že až se uzdraví i on, budeme v ofenzívě hodně silní.

Jak to vypadá s dalšími zraněnými (Řezník, Tijani, Sýkora)?

Radim (Řezník) bude ještě týden mimo hru, pak se snad zapojí. Tijani měl zánět achilovky, to nepříjemné zranění. Bude to trvat ještě nějaký čas. Sýkora už na soustředění ve Španělsku hrál, ale ho začal tahat sval. Vyšetření ukázalo, že je tam trhlinka. Ale snad to nebude na delší dobu.

Zdá se, že vzhledem ke zraněním budete mít malinko problém v defenzivě. První zápas navíc kvůli kartám nemůže hrát kapitán Hejda. Neuvažovali jste ještě o posílení obranných řad?

Bavili jsme se o tom, jestli defenzivu ještě nezkvalitnit. Zvlášť krajních obránců moc nemáme. Sýkora i Řezník jsou mimo, není tam velká konkurence, teď v podstatě jen Havel a Holík, protože i Jemelka,který tam hrával, i když je stoper, ještě není úplně fit. Ale věřím, že se brzy všichni uzdraví brzy a budeme v dostatečném počtu i na tomto postu. Není to tak, že bychom dneska někoho chtěli dělat. K tomu bychom sáhli jen v případě, že by se něco v nejbližších zápasech stalo.

Váš asistent Pavel Horváth na konci soustředění ve Španělsku prohlásil, že máte o sestavě celkem jasno, že váháte jen na dvou postech. Vidíte to podobně? Do jaké míry jste rozhodnutí pro premiéru s Hradcem?

Vzhledem, že jsme jeden trenérský tým, tak o Horviho názoru samozřejmě vím. (úsměv) Kádr máme široký, každý chce hrát a fotbalistů pro základní jedenáctku je celá řada. Uvidíme, jak se nakonec rozhodneme.

Prozradíte jaký bude váš hlavní cíl pro jarní část soutěže? Obhajoba titulu?

Hlavně chceme dobře vstoupit do soutěže. Byla dlouhá pauza, formy týmů mohou být odlišné. Do každého zápasu půjdeme s tím, že ho chceme vyhrát. Vedeme ligu, pokud budou výsledky, jednoznačně chceme o titul zabojovat.

Loni jste šli do jara z druhého místa za Slavií, letos jste si pozice prohodili. Nezdálo se vám výhodnější útočit ze zadních pozic? Nebyli jste tolik na očích…

Teď už je to jedno. Jsme na první a chceme zabojovat o titul. Víme, že Sparta i Slavia posílily, mají stejné ambice jako my. Ale cítím z týmu velkou sílu, věřím, že máme kvalitu zase zabojovat o titul a uděláme pro to všechno. Nic nesmíme podcenit, do každého zápasu musíme jít maximálně koncentrovaní, abychom toho pak nelitovali.