Slovácko - Mladá Boleslav 2:1

Hosty poprvé do utkání vedl po odvolání Karla Jarolíma Pavel Hoftych. A Boleslav vstoupila do utkání ideálně, Douděra totiž v 17. minutě prostřelil Fryštáka. Ihned na to trenér Svědík poslal do hry nejlepšího střelce Václava Jurečku, kterému v létě v Uherském Hradišti končí smlouva. Gólový útočník důvěru splatil stoprocentně - nejprve se trefil v 61. minutě, v poslední sekundách rozhodl o výhře Slovácka z penalty.