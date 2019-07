„Hlavně jsem rád, že to dopadlo dobře a vyhráli jsme. Moc šancí jsme totiž neměli. V prvním poločase jsme měli tři brejky, ve druhém snad jeden,” přiznává Václav Jurečka.

Jeho trefa přišla po půlhodině hry po jednom z přečíslení Opavy. „Ani nevím, jak to vzniklo. Dostali jsme se do středu a nějak to tam vyplavalo. Snažil jsem se sklopit nárt, ať trefím bránu, což se povedlo. Jejich gólman už balon nestačil vyrazit mimo,” popisuje opavský záložník, který může nastoupit také v útoku. „Jsem rád, že se ke mně míč po nahrávce Tomáše Jursy odrazil a spadlo mi to tam,” dodává.

Jestli byla v první půli Opava aktivní, o druhém poločase to říct nedá. Dynamo svého soupeře tlačilo, do vápna Slezanů létal jeden nebezpečný centr za druhým. „Druhý poločas nebyl z naší strany optimální. Zalezli jsme, soupeř nás přitlačil a měl několik rohů hned ze startu. Bylo důležité, abychom ustáli jejich tlak. Povedlo se nám neinkasovat a nějak jsme to ukopali, ale byl to těžký zápas,” ví Jurečka.

České Budějovice ve druhé půli stupňovaly svůj tlak, jenže opavští stopeři Jaroslav Svozil s Dominikem Simerským neprohráli snad jediný hlavičkový souboj. Nervózní Jihočeši Opavě pořádně zatopili také v nastavení, kdy se dvěma parádními zákroky blýskl brankář Vilém Fendrich.

„Bylo to těžké, protože domácí byli pod tlakem. Vstupovali po čtyřech letech do ligy a bylo pro ně důležité získat tři body. My jsme si chtěli odvézt nějaký bod, což se nám podařilo, takže super,” pochvaluje si rychlonohý fotbalista.

Tomu úvodní zápas sezony znovu vyšel. Na startu jarní části uplynulého ročníku skóroval v Karviné a nyní se prosadil znovu. „To je asi jen shoda náhod,” usmívá se. Pro Opavu je pozitivní, že nové tváře ukázaly zajímavý výkon. „Na hodnocení asi ještě není správná doba, ale Renda Dedič zahrál perfektní zápas a Karol Mondek taky nezahrál špatně. Za mě jim patří pochvala,” pokyvuje.

Příští víkend čeká opavské fotbalisty domácí premiéra s Příbramí, s níž Slezané nedávno bojovali v nadstavbě o udržení. „Zápasy s Příbramí jsou z naší strany dost vyhrocené, takže se asi diváci mají na co těšit. Uvidíme,” doplňuje Václav Jurečka.