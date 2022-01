„Teď určitě nikam neodejdu, minimálně do léta zůstanu tady. Pak uvidíme, co bude dál,“ řekl sedmadvacetiletý forvard.

Jinak jednání ohledně smlouvy komentovat nechtěl. „Vyjadřovat se k tomu nebudu,“ řekl jen.

Podle informací Deníku zájem týmu Raków Czestochowa není zase až tak žhavý. Polský vicemistr za Jurečku nabízel sto tisíc euro, což vedení Slovácka samozřejmě odmítlo. Hráče si cení na mnohem víc.

I když odchovanec Opavy smlouvu ve Slovácku, která mu končí v létě, stále neprodloužil, přesto se dál připravuje s týmem.

„Pořád se to vyvíjí a každým dnem mění. Vašek s námi normálně trénuje, je členem kádru. Věříme, že s námi bude i na jaře. Pokud by odešel, byl by to pro nás obrovský zásah, vždyť je to nejlepší střelec,“ připomíná asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Jurečka v sobotu dopoledne odehrál druhý poločas proti Kroměříži, na výhře 5:1 se podílel jednou brankou.

„První zápas vždycky bývá trošku těžší. Jste v nějaké zátěži, takže chvilku trvá, než si tělo zvykne. Utkání jsme ale zvládli,“ míní Jurečka.

Podívejte se: Slovácko v závěru nasypalo Kroměříži tři branky, jasně zvítězilo

Účastník předkola Konferenční ligy se ale proti lídrovi MSFL pořádně nadřel, byť výsledek nakonec vypadá krásně.

„Soupeř byl na nás nachystaný, měl velkou motivaci ukázat se. Sám jsem to zažil ještě v Opavě, kdy jsme hráli proti týmům z nejvyšší soutěže. Nic jednoduchého to nebylo, muselo jsme to udržet hlavně v hlavách. Teď se ale od toho můžeme odrazit do zbytku přípravy,“ uvedl.

Fotbalisté Slovácka se v úterý přesunují na jih Evropy. Stejně jako v minulých letech i tentokrát absolvují svěřenci trenéra Martina Svědíka desetidenní soustředění v chorvatském Umagu, kde tým odehraje tři přípravné zápasy včetně generálky před startem jarní části ligové soutěže.

„Jedeme do stejného prostředí jako v minulém roce, takže víme, co nás tam čeká ať již po stránce zázemí hotelu, tak i tréninkových ploch, které by měly být mnohem lepší než tady. Navíc tam máme dobré soupeře. Rijeka, Olympia Lublaň i Domžale nás dobře prověří,“ je přesvědčený Mucha.

Starosti mu dělá hlavně zdravotní stav stopera Hofmanna, který se v sobotu zranil a musel brzy střídat. „Má výron, ale jak to bude vážné, nedokážu říct,“ krčí rameny Mucha.

„S tím spokojení nejsme. Vypadl nám totiž další hráč,“ povzdechl si.

Příprava? Hlavní je přežít a nezranit se, říká s úsměvem Kadlec. Chce trofej

Celku z Uherského Hradiště na Hané scházeli marodi Cicilia a Merdovič. „Věříme ale, Regi s námi do Chorvatska odjede,“ zůstává optimistou.

Veteráni Kadlec a Petržela měli o víkendu volno a připravovali se individuálně.

Jinak žádná nová tvář se v Uherském Hradišti neobjevila. Jediným nováčkem tak zůstává brankář Fryšták.

„Určitě bychom potřebovali posílit a trošku kádr, který je docela úzký, rozšířit. Věříme, že se něco přihodí a někdo přijde,“ dodal Mucha.